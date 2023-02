Amici 22, chi è il ballerino Alessio Cavaliere: età, di dov’è, fidanzata, foto e Instagram

Il talent show in onda su Canale 5, Amici, condotto da Maria De Filippi, propone una serie di giovani potenziali artisti, siano essi cantanti o ballerini, che vengono scelti per prendere parte a una scuola. Dopo un periodo di formazione sotto la guida di insegnanti qualificati fino a essere giudicati da una commissione. Solo qualche giorno fa Alessio Cavaliere è entrato a far parte degli alunni, dopo aver vinto la sfida con Samuel.

Chi è Alessio Cavaliere

Alessio è un ballerino di 19 anni originario di Napoli. Al momento del giovane danzatore si sa poco. Non si sa se è fidanzato o meno e lui stesso, finora, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Nel corso del programma sicuramente emergeranno particolari. Bisogna quindi aspettare un po’ prima di avere qualche dettaglio in più sulla famiglia e su eventuali rapporti di coppia del 19enne che, a giudicare dalle foto sui social, al momento sembra single.

Carriera

È già stato alunno della scuola di Amici nella scorsa edizione. Quest’anno è tornato, a richiesta del maestro Raimondo Todaro a sostituire Samuel Antinelli. Alessio ha una grande passione per la danza che risale a quando era ancora molto piccolo. Ha ballato con Andreas Muller e Dario Schirone, volti noti del talent show in onda su Canale 5, ma ha anche lavorato spesso nella scuola Open Space Studio portando avanti sempre con grande convinzione la sua passione per la danza.

Todaro punta su Alessio

L’ingresso del nuovo ballerino arriva a pochi giorni dall’avvio del Serale, una scelta quella del maestro Todaro che, colpito nel corso dei casting, conta molto sulle qualità del giovane e ha voluto investire su di lui. E sicuramente Cavaliere cercherà di non deludere il suo maestro in questa edizione del programma.

Instagram

Su Instagram Alessio Cavaliere, alessiocavalieree, conta 11.600 follower, ma questa nuova esperienza potrebbe far aumentare velocemente le persone che lo seguono.