Amici 22, anticipazioni registrazione 1 febbraio 2023: ospiti, eliminati, chi va al serale, cosa vedremo domenica 5 febbraio

Dopo l’eliminazione inaspettata di Samuel, ballerino del team di Raimondo Todaro, e quella di Vanessa, allieva della squadra di Emanuel Lo, oggi verrà registrata una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di successo di Canale 5 che vede da anni, ormai, alla conduzione Maria De Filippi. Tra prove di canto, ballo, gare continue, buste rosse, sfide, ospiti, il serale si avvicina e gli allievi si stanno impegnando più che mai perché il loro obiettivo è uno: vincere. Cosa succederà nella puntata che verrà mandata in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, il 5 febbraio a partire dalle 14 su Canale 5? Ecco tutte le anticipazioni.

La sfida di Samu ad Amici

Non è niente di ufficiale, ma probabilmente la puntata si aprirà con la sfida di Samu, il ragazzo finito nel caso del Capodanno gate. La scorsa settimana lo sfidante non c’era, quindi è stato tutto rimandato: ci sarà questa famosa sfida di Samu, ballerino di hip hop del team di Emanuel Lo? Chissà…Tutte le anticipazioni, come sempre, verranno rilasciate dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv.

Samu ha vinto la sfida contro Mattia Fasan. Il ballerino ha conquistato finalmente la maglia del pomeridiano. Ora può cercare, insieme a tutti gli altri, di agguantare quella del Serale.

Chi è stato eliminato, chi è andato al serale

Ma chi verrà eliminato nella prossima puntata di Amici? Come sempre ci saranno due gare, una di ballo e una di canto, giudicate da esperti nel settore: i primi classificati, probabilmente, avranno modo di presentarsi davanti al prof di competenza, con la speranza di poter indossare la maglia del serale. Al momento, lo ricordiamo, solo due allievi hanno ottenuto il famoso pass: stiamo parlando di Isobel e Ramon, entrambi ballerini del team della maestra Alessandra Celentano.

Isobel e Ramon sono fuori da ogni gara. I due hanno già la maglia del Serale e possono godersi tranquilli lo spettacolo. Samuel, Vanessa ed Eleonora sono stati eliminati nella scorsa puntata e durante la settimana. Maddelena è stata convocata dalla Celentano che le ha chiesto di fare quel “clic” in più per non rischiare di tornarsene a casa. Megan, invece, ha ricevuto i complimenti da Emanuel Lo. Come è andata la gara settimanale? Cosa è accaduto? La classifica vede:

Maddalena: Rossella Brescia ha detto che è una fuoriclasse, una prima donna

Alessio ha ballato Industry Baby

Gianmarco ha ballato Black and Gold, un pezzo modern contaminato. La giudice dice che sembra facile quello che fa, ma non lo è. Per la Brescia lui ha una bellissima energia.

Samu

Paky balla Give me love. Rossella Brescia gli dice che è bellissimo quello che fa, ma può dare di più.

Benedetta ha ballato con Umberto Let’s get loud

Megan

Isobel si esibisce sulle note di Frozen di Madonna. Anche Ramon, che come Isobel ha già ottenuto la maglia del Serale, si è esibito in puntata.

Ospiti e gare

Non c’è puntata pomeridiana di Amici senza ospiti e gare. La scorsa settimana a giudicare i ballerini è stato Sergio Bernal, mentre per i cantanti abbiamo visto Alex Britti, Rocco Hunt e Anna Pettinelli. Chi arriverà nella puntata di domenica 5 febbraio? Probabilmente vedremo anche Maddalena, con il compito che le ha assegnato il suo maestro e Megan, che è stata messa alla prova da Emanuel Lo. Riusciranno a superare le prove?

Niveo ha cantato Che freddo fa di Nada. Lorella non gli da la maglia del Serale per non bloccare la sua crescita, almeno per ora.

Cricca ha cantato Falling like the stars di James Arthur

Angelina ha cantato Senza fine di Gino Paoli e Ornella Vanoni

NDG ha cantato Papaoutai

Piccolo G ha cantato Soldi di Mahmood

Federica a pari merito con Jore. Quest’ultimo ha cantato Questa nostra stupida canzone d’amore e Sarcina gli ha detto che deve “godersela” di più.

Wax canta I maschi. L’ultimo posto questa volta non lo fa abbattere come la volta scorsa. Le parole di Maria De Filippi l’hanno rincuorato molto.

Assente dalla puntata: Aaron.

Capodanno – Gate: Maria Vs Wax

Maria De Filippi ha aperto la questione legata al Capodanno Gate con Wax per sottolineare che voleva chiudere questa storia una volta per tutte. La conduttrice ha detto all’allievo che se l’è presa così tanto con lui e perché sa che può uscire del bene. Poco dopo gli ha fatto cantare il suo inedito e lui si è un po’ emozionato. Maria ha detto a Wax che ora deve colpevolizzarsi troppo, visto oltretutto che non è stato l’unico. Non deve inoltre portarsi tutto il peso sulle spalle.

Gare per premi extra

E’ stata indetta una nuova gara ballo giudicata dal professionista Sebastian per vincere l’esibizione presso uno show denominato Open. A sfidarsi sono stati: Maddalena, Alessio e Gianmarco e ha vinto Alessio che ha ballato Finesse di Bruno Mars. Maddalena ha invece ballato Bad Guy di Billie Eilish mentre Gianmarco una coreo sulle note di Vengo dalla Luna. Per il canto è stata indetta una gara inediti per partecipare ad un festival. A giudicarla è stato Vessicchio. A vincerla è stata Angelina contro Cricca e Niveo.

Compiti e liti tra i prof

Samu ha fatto il compito di Gianmarco ovvero quello che Todaro aveva affidato a Gianmarco settimana scorsa. Emanuel ha detto che se la Celentano gli dava 6 gli dava la maglia del Serale. Ahimè non è successo. Samu ha preso 4 e non 6. Parte però una discussione tra la Celentano ed Emanuel Lo che gli avrebbe dato la sufficienza.

Megan ha deciso di abbandonare Raimondo Todaro per Emanuel Lo. La ragazza ha eseguito in primis un compito del maestro e l’ha superato brillantemente. Poi quest’ultimo ha chiesto al collega di poter prendere la ballerina come allieva nella sua squadra.

Maddalena dopo varie discussioni non ha eseguito il compito anche se lei avrebbe voluto farlo

Discussione tra Arisa e Lorella Cuccarini per il compito dato a Cricca. Arisa comunica comunque a Cricca che ha superato il compito, ma gli ha dato, dopo l’esibizione, dello strafottente. Nella lunga discussione tra Arisa e Lorella, quest’ultima ha sottolineato che bisogna smettere di dire che “identità artistica equivale a scrivere le barre” visto oltretutto che le barre se si scrivono devono essere pertinenti al testo.

Angelina ha cantato Dancing di Elisa così come richiesto da Arisa. Compito superato senza problemi!

Altra lite tra la Celentano e Todaro. Cosa è accaduto? Il secondo ha detto che i professori vanno in sala 2 ore a settimana e la Celentano ha risposto dicendo che non è vero perché lei va sempre in sala. La maestra ha rimandato le accuse al mittente sottolineando che le coreografie non le fa Todaro.

Prove sponsor

Premio Tim: Maddalena che balla Perfect, un passo a due con Simone.

Premio Oreo: Gianmarco

La gara radio per inediti: chi vince?

Tra gli inediti più ascoltati erano risultati tra i primi 4 posti della settimana scorsa: Wax, Angelina, Piccolo G e Federica. Chi vince? Proprio i due ultimi ovvero: Piccolo G e Federica.

Angolo gossip: Angelina fidanzata

Infranti i sogni di Samu e di Wax. E’ stato sottolineato in puntata che Angelina sia fidanzata e provi solo affetto per Wax. Tra Cricca e Isobel le talpe di Amici News hanno notato avvicinamenti e lunghi discorsi insieme. Pare ci sia del tenero.

Articolo in aggiornamento