Amici 22, Cricca e Isobel sono fidanzati? Cosa è successo durante il daytime

Anche il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha un backstage che riserva delle sorprese. Non solo esibizioni nella scuola in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, ma anche nuovi amori. E di recente, dopo pettegolezzi e indiscrezioni arrivate soprattutto dai fan del programma, sono arrivate conferme sulla nascita di una nuova storia d’amore.

Cricca e Isobel sorpresi a scambiarsi tenerezze

Si tratta di Cricca e Isobel. I due sono stati sorpresi mentre si scambiavano tenerezze. Ma niente di nuovo per i telespettatori che avevano subodorato una certa complicità tra i due ballerini. Un coinvolgimento che andava oltre la passione per il ballo. Eppure, nonostante le effusioni, sembrerebbe che Isobel abbia altri interessi. La vicenda, al momento risulta poco chiara. Anche la Celentano aveva chiesto a Cricca di tradurre alcune frasi per Isobel provocando un certo imbarazzo per supera il quale è intervenuta la De Filippi. Ma il pubblico a casa, da tempo nota tra i due un grande coinvolgimento che ha fatto pensare a qualcosa in più di una semplice amicizia.

Il video che ‘incastra’ i due ballerini

Poi è arrivato il video che ha confermato i sospetti. Nel daytime di ieri i due sono stati sorpresi sul divano a coccolarsi. Qualcuno è certo che tra i due ci sia stato anche un bacio. Ma al momento non si hanno conferme né smentite circa una presunta storia d’amore nata tra i due ballerini.

Ma sembrerebbe proprio che Isobel abbia una cotta per il nuovo ballerino. Una simpatia della quale la ragazza non sembra aver fatto mistero e colta immediatamente anche dal pubblico. Nonostante ciò la scenetta sul divano tra Cricca e Isobel fanno sperare i fan che tra i due sia nato o stia per nascere qualcosa di più serio. Bisognerà aspettare per vedere se effettivamente tra i due oltre l’amicizia c’è di più.