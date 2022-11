Isola dei Famosi 2023: ecco chi sono i primi concorrenti. Ilary Blasi sarà alla conduzione?

Ilary Blasi sarà la conduttrice de l’Isola dei Famosi 2023 oppure no? Alcune indiscrezioni svelano i primi 5 naufraghi. Il programma sta per tornare in televisione; il reality fino a oggi condotto da Ilary Blasi vedrà la messa in onda subito dopo la fine del GF Vip di Alfonso Signorini. Qualcosa però lascia presagire che la conduttrice romana potrebbe non adempiere al suo ruolo quest’anno, ma è vero? E perché?

L’Isola dei Famosi 2023: cosa sappiamo?

Pier Silvio Berlusconi qualche giorno fa ha fatto sapere che l’Isola dei Famosi è pronta a tornare in televisione nel 2023; nel reality sono previste diverse novità, fra cui – forse – la pausa di Ilary Blasi. È tutto vero? A quanto pare, comunque, se la conduzione è incerta, il cast è invece parzialmente confermato: sembra che la rete abbia già arruolato i suoi primi 5 naufraghi, ma chi sono? Ecco i nomi svelati in anteprima:

Armando Icarnato

Riccardo Guarnieri

Victoria Cabello

Gianbattista Ferrara

Rosalinda Cannavò

I primi due nomi degli ipotetici nuovi naufraghi de l’Isola dei Famosi li abbiamo imparati a conoscere nello studio di Uomini e Donne; la seconda invece, stimata conduttrice, è apparsa anche a Pechino Express, il terzo è figlio del noto campione Ciro Ferrara e l’ultima è famosa per esser un’attrice, nonché un ex gieffina, ex conduttrice di Casa Chi e attuale fidanzata di Andrea Zenga! Ma cosa sappiamo invece per ciò che riguarda Ilary Blasi?

Ci sarà Ilary Blasi?

Si è parlato tanto della conduzione di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2023, ma ancora oggi non è dato sapere se la showgirl accetterà o meno il suo ruolo. La diretta interessata, infatti, si sta prendendo una pausa dalla televisione dopo l’annuncio del suo divorzio da Francesco Totti e questa potrebbe allungarsi fino a diventare un anno sabbatico. Qualcuno però garantisce che Silvia Toffanin, amica amatissima di Ilary, l’abbia convinta ad accettare il ruolo di conduttrice anche quest’anno. Sarà davvero così? Lo scopriremo!