Ignazio Moser: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, chi è il padre, Cecilia Rodriguez, Instagram, Isola dei Famosi

Torna anche oggi l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano su Rai 1 e tra gli ospiti ci sarà anche Ignazio Moser. L’ex ciclista si racconterà a 360° nel salotto condotto da Serena Bortone in onda oggi, venerdì 15 aprile 2022, eccezionalmente alle ore 14.50. Intanto scopriamo più da vicino questo personaggio.

La biografia e la carriera di Ignazio Moser

Ignazio Moser è nato a Trento il 14 luglio del 1992 ed è figlio di Francesco Moser, ciclista professionista. Ignazio, fin da piccolo, ha seguito le orme del padre nel ciclismo e nel 2010 ha vinto il titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores ai campionati italiani. Nel 2011 ha debuttato tra i Dilettanti Elite/Under 23 e nel 2014 ha vinto il Memorial Lorenzo Mola a Botticino.

La televisione

Nella vita di Ignazio Moser non sono ciclismo e azienda di famiglia, ma anche televisione. Ha debuttato in tv come opinionista del Giro d’Italia 2017 nella trasmissione di Rai 2 e nel 2017 è entrato nella casa del Grande Fratello Vip nelle vesti di concorrente. Nel 2020, invece, ha condotto insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez la seconda edizione di Ex on the Beach Italia su MTV. L’anno seguente ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi.

La vita privata

Nonostante i risultati incoraggianti ottenuti nel ciclismo il figlio d’arte non ha mai proseguito la carriera. A fine 2014 ha infatti deciso di ritirarsi e di dedicarsi all’azienda vitivinicola di famiglia fondata proprio dal padre fra Trento, Gardolo di Mezzo e Palù di Giovo.

La fidanzata di Moser Cecilia Rodriguez

Ma è chiaramente grazie alla sua relazione con Cecilia Rodriguez che negli ultimi anni si è parlato di Ignazio Moser. Da quando cioè, durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, nel 2017, ha conosciuto e si è innamorato di Cecilia, sorella di Jeremias e Belen. I due ora sono innamorati e affiatati più che mai nonostante le cronache rosa parlino comunque di un rapporto altalenante. I motivi? La presunta infedeltà di Moser.

Il gossip “bomba”: «Ignazio ha tradito Cecilia con una donna sposata»

Ad aprile 2022 la coppia è stata al centro del resto dell’ennesimo gossip. Sia l’esperto di gossip Alessandro Rosica e il giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, sostengono che Moser avrebbe tradito Cecilia, peraltro con una donna sposata e con figli. Scrive infatti Rosica che riportiamo testualmente: «Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi?».

Come seguire Ignazio Moser su Instagram

Ignazio Moser è molto attivo su Instagram. Con il suo account ufficiale @ignaziomoser vanta oltre 970 mila followers.