Anticipazioni Verissimo Le storie: chi sono gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

Torna il consueto appuntamento del fine settimana con Verissimo, il salotto pomeridiano di Canale 5 condotto dalla bellissima e bravissima Silvia Toffanin. Anche se l’edizione di quest’anno è terminata fan e telespettatori possono “consolarsi” con Le storie, ovvero una sorta di best of con tutte le migliori interviste andate in onda nei mesi scorsi. Un modo per recuperare magari un ospite che ci siamo persi, oppure rivedere una delle chiacchierate con la padrona di casa che ci hanno fatto emozionare. Ecco allora cosa ma soprattutto chi vedremo in studio domani, sabato 10 giugno 2023, e domenica 10 giugno 2023.

Ospiti Verissimo Le storie sabato 10 giugno 2023

Partiamo dalla prima puntata, quella del sabato. Come sempre l’appuntamento con Verissimo è dalle 16.30 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio vedremo Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, e Ignazio Moser dopodiché ci sarà Melike İpek Yalova, per rivivere la storia di una delle protagoniste di Terra Amara, la popolarissima fiction mandata in onda sempre da Mediaset. E ancora. Ospite a Verissimo anche Melissa Satta insieme a Maddox Prince Boateng.

In aggiornamento

Ospiti Verissimo Le storie domenica 11 giugno 2023, chi sarà in studio da Silvia Toffanin

Dopodiché il weekend proseguirà con il secondo appuntamento con Verissimo Le Storie, quello della domenica pomeriggio. Anche in questo caso tutti sintonizzati su Canale 5 dalle 16.30.

In aggiornamento