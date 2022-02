Francesco Moser: chi è, età, carriera, patrimonio, figli, oggi, vini, famiglia, moglie, nuova compagna del ciclista

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier l’ex campione di sci Gustavo Thoeni, ma in studio arriverà anche il ciclista Francesco Moser. Conosciamolo meglio!

Francesco Moser: chi è, età, carriera

Francesco Moser è nato a Palù di Giovo il 19 giugno del 1951 ed è un ex ciclista su strada e pistard. Professionista dal 1973 al 1988 è stato soprannominato Lo Sceriffo: in carriera ha vinto un giro d’Italia e diverse classifiche, oltre a un campionato del mondo su strada e uno su pista nell’inseguimento individuale. Ben 273 le vittorie su strada da professionista: è il ciclista con il maggior numero di successi ed è il terzo in assoluto a livello mondiale.

Francesco Moser: i vini, la famiglia

Una volta terminata la carriera ciclistica, Moser si è dedicato all’attività agricola e vitivinicola. Nella tenuta di Maso Villa Wart, sulle colline poco a nord di Trento, coltiva insieme ai figli Francesca, Carlo e Ignazio diverse varietà di uve.

Francesco Moser: chi è la moglie, nuova compagna e figli

Francesco Moser nel 1980 ha sposato Carla Merz e dal loro amore sono nati tre figli: Francesca, Carlo e Ignazio, quest’ultimo diventato famoso per aver partecipato al GF e per essere il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Francesco e Carla si sono separati dopo 40 anni di amore.