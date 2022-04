Isola dei Famosi 2022, parla Cecilia Rodriguez: ‘Tutto organizzato’. Cosa è successo alla prova del girarrosto

Prima la polemica di Floriana Secondi, che non ha preso bene le nomination e ha puntato il dito contro il programma perché secondo lei i filmati vengono montati ad hoc, non seguono quindi un ordine cronologico, poi la sua eliminazione e i naufraghi dell‘Isola dei Famosi divisi in due squadre, gli uni contro gli altri.

A parlare e a ‘urlare’ al ‘complotto’ è stata anche Cecilia Rodriguez, la sorella di Jeremias che fino a pochi giorni fa, fino a quando le coppie non sono state divise, gareggiava con l’amato papà Gustavo. Anche per la bella modella e influencer tutto è organizzato, specialmente la prova del girarrosto, una delle più temute dai naufraghi.

Cecilia Rodriguez e il ricordo all’Isola dei Famosi della sua prova del girarrosto

Nel corso della puntata del lunedì, Cecilia Rodriguez, che era presente in studio, ha fatto una rivelazione inaspettata. La modella, infatti, è stata chiamata in causa dalla padrona del reality, Ilary Blasi, che le ha chiesto di commentare la prova del girarrosto, sfida che ha dovuto fare anche lei nella passata edizione per avere la possibilità di incontrare il fidanzato (e naufrago all’epoca) Ignazio Moser. ‘Era tutto organizzato, diciamo la verità’ – ha tuonato la Rodriguez, lasciando tutti senza parole.

La showgirl, così, ha ricordato quel momento, di quando lei con Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, si è sottoposta alla prova. Chi tra le due sarebbe riuscita a resistere avrebbe incontrato il compagno: “Quel gioco lì è difficile. Ti graffi tutta, l’ho fatto anche io. Sono andata a prendere Ignazio. Ho fatto il gioco con Arianna. Lei è caduta dopo un secondo e ho finto io. Ma era un po’ organizzato alla fine, diciamo la verità”.

La domanda pungente di Nicola Savino

A quella dichiarazione è subito seguita la domanda pungente dell’opinionista Nicola Savino: ‘Come organizzato?’. E Cecilia ha spiegato che a cadere doveva essere Arianna, ma che lo ha fatto prima del dovuto. In realtà, la showgirl ha potuto abbracciare Ignazio, ma poco dopo nel corso della puntata anche Cerioli ha incontrato dopo mesi la sua compagna. Quindi, una prova che ha lasciato il tempo che ha trovato!