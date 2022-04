Cecilia Rodriguez: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, tutto sulla bellissima sorella di Belen

Verissimo. Tutto già pronto per un nuovissimo appuntamento con Verissimo, il salotto più famoso della domenica pomeriggio condotto dalla bellissima ed elegantissima Silvia Toffanin. Quest’oggi ci saranno due ospiti d’eccezione e particolarmente acclamate dal pubblico: le mitiche sorelle Rodriguez. Scopriamo qualcosa di più su Cecilia Rodriguez in attesa delle sue parole nell’intervista.

Chi è, età, che lavoro fa

Cecilia Rodriguez è nata il 18 marzo del 1990 sotto il segno dei Pesci, a Pilar, in Argentina. E’ alta 1.70 cm e pesa circa 52 kg. E’ la sorella di Belen Rodriguez e di Jeremias: con quest’ultimo ha partecipato nel 2017 al Grande Fratello. Nella vita è una modella e influencer di successo, ha anche condotto nel 2020 un programma su MTV con il fidanzato Ignazio.

Cecilia Rodriguz ospite in studio all’Isola dei famosi 2022

Stasera, lunedì 21 marzo 2022, la sorella di Belen sarà ospite in studio all’Isola dei Famosi per la prima puntata della nuova edizione con Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Tra i concorrenti dell’Isola ci sarà infatti suo fratello Jeremias. Cecilia tornerà dunque, come accaduto più volte nel corso della sua carriera, ospite studio in un programma tv. Come affronterà quest’ultimo la nuova avventura? E cosa farà la showgirl per stargli accanto?

Gli amori, da Francesco Monte a Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ha avuto una bellissima storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. Il rapporto si è incrinato quando Cecilia ha partecipato al Grande Fratello. Nella casa, infatti, ha conosciuto e si è innamorata lentamente di Ignazio Moser: i due, a distanza di anni, ora sono innamorati e affiatati più che mai. Pochi giorni fa, in occasione del suo 32esimo compleanno, Cecilia e Ignazio hanno festeggiato nella loro nuova casa. Inutile dire che sono sembrati più affiatati che mai!

Instagram e social, dove seguirla, foto

Cecilia Rodriguez è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @chechurodriguez_real vanta 4,3 milioni di followers. Negli ultimi post ci sono scatti del suo 32esimo compleanno e della (bellissima) festa organizzata per celebrare la ricorrenza