Floriana Secondi all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, che lavoro fa, vita privata, figlio, chi è l’ex compagno, Instagram, Grande Fratello

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Floriana Secondi, noto personaggio televisivo.

Chi è Floriana Secondi e che lavoro fa

Floriana Secondi, classe 1977, è nata a Roma ed è diventata nota al grande pubblico per aver vinto la terza edizione del Grande Fratello. Da lì ha iniziato a partecipare come ospite e opinionista in diverse trasmissioni, ribattezzata con lo pseudonimo di ‘coatta’. Nel 2013 ha deciso di buttarsi nel mondo della ristorazione: ha diretto un locale tra Milano Marittima e Lido di Savio. E ora è pronta a sbarcare in Honduras e a mettersi alla prova. Lei che ha dimostrato di non avere paura di nulla.

La perdita del figlio e l’aborto

Floriana Secondi ha dovuto fare i conti con un terribile lutto: l’ex gieffina ha perso il figlio a causa di un aborto spontaneo. Del fatto Floriana ha accusato l’ex compagno, Daniele Pompili, che secondo lei ha solo pensato al lavoro, alla popolarità. La donna, tra l’altro, ha raccontato di essere stata ricattata dall’uomo: il modello e influncer l’avrebbe minacciata di pubblicare un video a luci rosse su un sito Internet.

Chi è il figlio, l’ex marito

Floriana Secondi ha avuto una storia con Daniele Pompili, ma ha dovuto sopportare anche una pesante perdita. La donna, infatti, ha avuto un aborto spontaneo. Floriana è stata sposata con Mirko Fantini e dalla loro unione è nato un figlio, Domiziano. Sappiamo che ha una sorella, Eleonora, e un fratello Enrico.

Instagram

Floriana è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @floriana_secondi_real vanta 75,3 mila followers.