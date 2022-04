Floriana Secondi, chi è il compagno Angelo: età, lavoro, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti, direttamente dall’Honduras, anche Floriana Secondi, l’ex naufraga che il pubblico, poche settimane fa, ha deciso di eliminare. La concorrente si racconterà a cuore aperto, dall’infanzia difficile alla serenità ritrovata al fianco di Angelo, il suo compagno.

La storia d’amore di Floriana Secondi con Angelo

Floriana Secondi, dopo tante delusioni e relazioni complicate, ha trovato la felicità al fianco di Angelo, suo compagno da anni. Di lui sappiamo ben poco, se non che è di Roma e che lavora come architetto. L’uomo l’ha supportata mentre lei era in Honduras, ha fatto il tifo per Floriana dallo studio di Milano, ma di lui abbiamo pochissime informazioni. Sappiamo, come ha raccontato la Secondi a Barbara D’Urso, che sono fidanzati da 7 anni: “Lo conosco da 18 anni, lo amo perdutamente” – ha detto l’ex gieffina e naufraga.

E sicuramente anche Angelo ama Floriana. E lo ha dimostrato quando lei era in Honduras e le ha detto: “Apprezziamo il tuo percorso, siamo fieri di te”. Sappiamo che Angelo è più grande d’età di Floriana, ma i due non convivono e non hanno figli.

La vita difficile di Floriana Secondi e il grande amore per Domiziano

Floriana Secondi ha avuto una storia con Daniele Pompili, ma ha dovuto sopportare anche una pesante perdita. La donna, infatti, ha avuto un aborto spontaneo. Floriana è stata sposata con Mirko Fantini e dalla loro unione è nato un figlio, Domiziano. Sappiamo che ha una sorella, Eleonora, e un fratello Enrico.