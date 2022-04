Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Gustavo, Nick e Nicolas: percentuali, sondaggi e anticipazioni stasera

Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Floriana e Clemente e dopo l’entrata in gioco di Laura e Jovana e dei nuovi naufraghi Licia e Marco Senise, questa sera andrà in onda una nuova e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi, il reality che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa accadrà? E chi rischia l’eliminazione? Si tratterà di una cosa definitiva o ci sarà un’ultima spiaggia per lo ‘sfortunato’?

Cosa è successo nella scorsa puntata e chi è stato nominato

Le coppie sono state sciolte, eccetto quella formata da Roger ed Estefania che sono riusciti a vincere la prova di ‘resistenza’, e tutti i concorrenti ora giocano gli uni contro gli altri. Padri, figli, amici, fratelli schierati in due diverse squadre: da una parte la tribù della Cucaracha, dall’altra quella del Tiburon.

Quali sono i naufraghi della Tribù della Cucaracha

Sono 8 i concorrenti che fanno parte della Tribù della Cucaracha e sono:

Quali sono i naufraghi della Tribù del Tiburon

Sempre 8 i concorrenti della squadra avversaria:

Chi è al televoto e di essere eliminato

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, la scorsa settimana sono finiti tre concorrenti, tutti uomini. Rischiano di ritornare in Italia il discusso Nicolas Vaporidis, il superstite dei Cugini di Campagna Nick Luciani e il padre della famiglia Rodriguez, Gustavo. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco e rinunciare al sogno della vittoria? L’Isola regalerà colpi di scena?

Le prime percentuali e chi viene salvato

Stando alle anticipazioni pubblicate sul sito Isola dei Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Nicolas Vaporidis con il 68.40%. A seguire Nick Luciani (22.29%) e Gustavo Rodriguez, che non riesce a raggiungere il 10%. Se così fosse, quindi, il papà di Jeremias rischierebbe l’eliminazione. Il pubblico resta sovrano e solo stasera si capirà la decisione!