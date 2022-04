Marco Senise all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, Forum, oggi, altezza, fidanzata, Instagram e Antonella Elia

Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, in Honduras sta per sbarcare un nuovo concorrente, Marco Senise, volto storico di Forum. Con lui anche Licia Nunez: porteranno scompiglio sull’isola? Faranno vacillare gli equilibri, già di per sé precari?

La biografia

Marco Senise è nato a Roma il 4 marzo del 1964 ed è un noto conduttore televisivo, ma molti legano la sua immagine alla trasmissione di Canale 5 ‘Forum‘, alla quale ha partecipato per ben 15 anni, dal 1998 al 2013, sempre al fianco della padrona di casa, Rita dalla Chiesa.

L’esordio

Marco Senise nel 1993 ha esordito nel mondo dello spettacolo recitando una parte nella telenovela Micaela, poi ha partecipato come inviato alla trasmissione Buona giornata, condotta su Rete 4 da Patrizia Rossetti. Nel 1994, invece, ha collaborato con la rete locale lombarda Telelombardia e negli anni 1995-1997 ha condotto sull’emittente locale T9 il programma ‘Pandora’.

Il successo a Forum

Dal 1998 Marco Senise ha fatto parte del cast di Forum, affiancando prima Paola Perego, poi dal 2003 Rita Dalla Chiesa. Nel 2006, sempre su Rete 4, ha partecipato allo spin off Sessione pomeridiana – Il tribunale di Forum, esperienza terminata nel 2012. Dopo ben quindici anni, nel 2013, alla prima riunione per la nuova edizione del programma senza Rita della Chiesa, Senise è stato costretto, insieme a Fabrizio Bracconeri, a lasciare la conduzione della trasmissione. Nel 2014, quindi, è passato ad Agon Channel e ora è pronto per la nuova esperienza all’Isola dei Famosi.

La storia d’amore con Antonella Elia

Ma veniamo alla vita privata. Il nome di Senise è stato spesso associato a quello di Antonella Elia, ora impegnata come giudice a La Pupa e il Secchione. I due hanno avuto una storia d’amore, che pare non si sia conclusa nel migliore dei modi. Anzi, la showgirl, intervistata da Barbara D’Urso, ha raccontato: “Se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso. Due mesi scarsi, grazie al cielo”.

Dello stesso parere e dello stesso brutto ricordo anche Senise, che a Pomeriggio 5 ha confessato di essere stato lui a lasciare l’Elia. “La cosa che mi ha sconvolto di più è che una sera, dopo che lei è stata ospite al Costanzo Show, io dormivo a casa sua. Alle 3 di notte mi sveglia e mi dice di andare via, tornare a casa mia perché voleva dormire da sola. Quella volta ho capito che sarebbe stata l’ultima”.

La fidanzata attuale

Al momento, non abbiamo informazioni sulla sua vita privata. Marco Senise sembra essere davvero riservato, geloso della sua sfera sentimentale: è single? O racconterà di essere innamorato durante il suo percorso in Honduras?

Instagram

Marco Senise ha un profilo Instagram e con l’account @senisemarco vanta oltre 1.000 followers, che saranno sicuramente destinati ad aumentare!