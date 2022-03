Antonella Elia: chi è, la Pupa e il Secchione, Instagram, carriera, chi è il fidanzato, Pietro Delle Piane, Instagram, amori, Scherzi a parte

Ci sarà anche Antonella Elia nel cast del programma la Pupa e il Secchione condotto quest’anno niente meno che da Barbara D’Urso. La showgirl affiancherà altri due giudici d’eccezione e avrà il compito di giudicare i concorrenti del programma.

Antonella Elia la Pupa e il Secchione

La sua presenza in trasmissione era arrivata i primi giorni di marzo. Ma Antonella Elia, come detto, non sarà l’unica giudice presente. Insieme a lei saranno presenti Federico Fashion Style, il parrucchiere dei VIP, e Soleil Sorge, concorrente del Grande Fratello. A loro il compito (arduo!) di giudicare i concorrenti de La Pupa e il Secchione 2022 che quest’anno vedrà la partecipazione anche di alcuni personaggi famosi.

Chi è, età, curiosità, carriera

Ma chi è Antonella Elia? Ripercorriamo brevemente la sua carriera. Attrice, conduttrice televisiva e showgirl italiana, l’Elia è nata a Torino il 1 novembre del 1963. Antonella è figlia di Enrico Elia, un avvocato torinese morto nel 1979 in un incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori che costò la vita anche all’ex calciatore Paolo Barison.

Antonella ha conseguito la maturità classica nella sua città natale, per poi trasferirsi a Roma dove ha frequentato la scuola di Tonino Conte. Ha cominciato la sua carriera artistica come attrice, e dopo essere stata protagonista in molti spot pubblicitari e di molte campagne pubblicitarie cartacee, ha esordito in televisione nel 1990 come valletta di Corrado. Nella stagione 1991-1992 ha partecipato alla prima edizione di Non è la Rai. Negli ultimi anni si è dedicata di più al teatro e ha recitato in diversi film.

Vita privata, gli amori, Pietro Delle Piane

Antonella Elia dal 2013 al 2018 è stata legata sentimentalmente allo scrittore Fabiano Petricone. La showgirl non ha figli, ma ha rivelato di aver avuto un aborto a 26 anni.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: è finita la storia d’amore?

Antonella Elia ha avuto una lunga storia d’amore con Pietro Delle Piane: insieme hanno anche partecipato a Temptation Island. Ora, però, tra di loro sembrerebbe davvero finita: sarà così? E’ la volta definitiva?

Le curiosità, quello che non sai

Una delle sue migliori amiche è Jill Cooper .

. Ha dichiarato di non aver mai fatto uso della chirurgia plastica.

Ha rivelato di voler provare un’esperienza di vita di coppia con un’altra donna.

Ha perso la mamma a soli 2 anni.

Ha conosciuto Leonardo DiCaprio sul set di The Aviator.

Antonella Elia: Instagram, dove seguirla sui social

Su Instagram è molto seguita. Con il suo profilo (@antonellaeliatv) vanta 323 mila followers.