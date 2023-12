Tutto su Jill Cooper: chi è, dove lavora, Grande Fratello, età, cosa fa oggi,

Personal trainer ed insegnante di fitness, Jill Cooper si racconta oggi a Verissimo. Protagonista dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello sarà l’occasione per conoscerla più da vicino.

Il suo è un volto noto della nostra televisione, tanto in Rai quanto in Mediaset. Lei, Jill Cooper, ha portato il suo mestiere sul piccolo schermo partecipando ad alcuni dei più noti programmi di entrambe le reti. Fino a poco tempo fa l’abbiamo vista anche nella casa più spiata d’Italia dove è entrata come inquilina nell’edizione 2023 del Grande Fratello.

Del resto non è la prima volta che l’insegnante partecipa ad un reality: in passato ha preso parte anche a Pechino Express in team con Antonella Elia. Ma cosa sappiamo sul suo conto?

Cosa sappiamo sulla regina del fitness Jill Cooper

Jill Cooper nasce a Wichita il 21 agosto, classe 1968, sotto il segno del Leone. Oggi pertanto ha 55 anni. Trascorre gran parte della sua adolescenza in Florida, studia a New York, per poi trasferirsi in Italia – a Roma – dove consegue una laurea in International Business presso l’American University of Rome. Ha debuttato in televisione come valletta partecipando a diversi programmi in onda sia sui canali Rai che Mediaset.

La grande popolarità però, è arrivata con il talent show Saranno Famosi di Maria De Filippi: è qui che ricopre il ruolo di insegnante di fitness. Nel 2017, in coppia con Antonella Elia, ha partecipato alla sesta edizione di Pechino Express. Recentemente, prima del Grande Fratello, ha partecipato al programma di Federico Fashion Style su Real Time, Il Salone delle Meraviglie. È conosciuta come la personal trainer ed insegnante di fitness dei vip, tra questi figurano i nomi di Maria De Filippi, Pamela Prati, Paola Barale, Alessia Marcuzzi e tanti altri.

Chi è il marito

Dal primo matrimonio, di cui si sa veramente poco, la personal trainer ha dato alla luce una figlia, Veronica. Il 26 luglio del 2007, invece, si è sposata con Alessandro Carbone nella chiesa battista di Roma, in piazza San Lorenzo in Lucina. Carbone, anche lui ben inserito nel mondo del fitness, si occupa della vendita di prodotti per sport, integratori e abbigliamento sportivo.

Curiosità

L’insegnante non si è occupata solo di fitness in televisione, ma ha anche scritto diversi libri sempre dedicati alla cura del corpo e all’esercizio fisico tra cui “Il modo più facile per combattere la cellulite” e ” Il metodo Jill Cooper. Giovani e in forma per sempre”, del 2019 edito da Sperling&Kupler. È molto attiva su Instagram: sul suo profilo tante foto e video di allenamenti, anche in spiaggia.