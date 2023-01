Rita Dalla Chiesa: chi è, età, carriera, Forum, Instagram, marito, chi è l’ex marito, figlia

Rita Dalla Chiesa è un volto molto noto della tv italiana e ultimamente sta facendo molto parlare di sé: le sue decisioni politiche sono state forti e decise, ma chi è davvero la storica conduttrice di Forum? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei, sulla sua carriera e la sua vita privata.

Rita Dalla Chiesa: chi è, età, carriera

La nota presentatrice della tv italiana ha 75 anni ed è nata a Casoria il 31 agosto del 1947. La sua carriera è variegata: è una nota giornalista, conduttrice televisiva, ma anche una politica. Infatti, è ben noto il suo impegno politico fin dalla giovane età: inizialmente animalista, nell’ultimo periodo si schiera con l’estrema destra di Forza Italia. La sua storia familiare è molto particolare: è la figlia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, vittima della mafia. Sua madre, Dora Fabbo, fu la prima moglie del generale. In arrivo su Rai 1 la serie tv sulla vita del padre che preannuncia di lasciare tutti con il fiato sospeso.

La sua carriera in televisione e con Forum

Rita ha esordito in televisione nel 1983 con la conduzione di Vediamoci sul Due. Da lì un successo dopo l’altro: ha proseguito la sua carriera televisiva su Canale 5 dove ha condotto Parlamento In e Forum, programma che ha condotto dal 1988 al 1997 e dal 2003 al 2013.

Vita Privata: ex marito, figlia e polemiche

Rita Dalla Chiesa negli anni ’70 si è sposata con l’ ufficiale dei Carabinieri Roberto Cirese e dall’unione è nata la figlia Giulia. Nel 1992 ha sposato in seconde nozze Fabrizio Frizzi: i due si sono separati nel 1998 e hanno divorziato nel 2002. Da allora, non sono note informazioni sulla sua vita privata, ma pare non abbia un compagno. Nel 2022 rinuncia al Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia, per questa scelta ha destato molte critiche nell’ambito della politica e dello spettacolo.

Rita dalla Chiesa su Instagram

Su Instagram ha un seguito di più di 250.000 persone ma i post sono pieni di critiche, in particolare un post in cui ha pubblicato una foto in cui stringe la mano a Berlusconi. “Chissà cosa direbbe tuo padre di questa scelta“, “Stai a casa a fare la nonna” scrive un’utente. C’è anche un commento molto duro: “Suo padre, la Sua memoria… ucciso dalla stessa mano che la Cassazione ha stabilito essere stata finanziata dalla persona che Lei affianca. Non Le fa orrore tutto questo? Evidentemente no. Lo fa a me. Sdegno”.