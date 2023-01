Boomerissima con Alessia Marcuzzi, al via dal 12 gennaio: ospiti, di cosa parla e anticipazioni prima puntata

Alessia Marcuzzi è certamente uno dei volti più noti ed apprezzati della televisione italiana. La conduttrice ha sempre riscosso molto successo grazie alla sua verve e alla sua bella presenza davanti alla telecamere: ironica, irriverente e sempre in grado di intrattenere il proprio pubblico, ora, è pronta per ritornare nuovamente in auge con il suo nuovo programma che sta per iniziare. Siete pronti? Dunque, come anticipato, il conto alla rovescia è partito, e Alessia Marcuzzi sta per ritornare nuovamente alla conduzione di un nuovo programma che andrà in onda proprio martedì prossimo, 10 gennaio 2023, la data cioè in cui inizierà ”Boomerissima”. Prima di debuttare, però, la Marcuzzi passerà anche su Rai 2, in prima serata, in qualità di ospite d’onore di Carlo Conti.

Cos’è “Boomerissima”, il nuovo programma della Marcuzzi

L’entrata in scena di Alessia Marcuzzi al varietà di Carlo Conti, ovviamente, ha una valenza molto strategica: cioè quella di lanciare col botto – in modo promozionale, si direbbe – il suo nuovo programma. La Marcuzzi, ricordiamolo, è rimasta in stand by per un intero biennio dopo il suo recente divorzio con Mediaset. Ma ora, l’ex conduttrice de Le Iene Show è pronta a lanciarsi nuovamente davanti alle telecamere e affrontare una nuova stagione con il suo nuovo programma: “Boomerissima“, è un format che mixa divertimento ed effetto nostalgia mettendo a confronto diverse generazioni diametralmente opposte, per usi abitudini e costumi.