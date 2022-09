Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si separano. L’annuncio della coppia: “Ci siamo lasciati”

Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti un’altra coppia famosa si separa. Il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi giunge al capolinea dopo circa otto anni di relazione.

L’annuncio ufficiale: “Ci lasciamo”

I due hanno annunciato la decisione di lasciarsi e a parlare è stata Alessia Marcuzzi, che ha confermato la fine del suo matrimonio ma “non la fine della famiglia” con l’ormai “ex” marito. Proseguirà infatti il rapporto di affetto tra la Marcuzzi e Calabresi, almeno è questo che assicura la conduttrice, che ha affermato: ” la nostra famiglia continuerà ad esistere”.

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, queste le parole della coppia all’agenzia di stampa Ansa.

Un’altra coppia famosa al collasso

In pochi mesi è la seconda coppia di vip che si separa. Dopo la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, si separano anche Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Loro però sembrano aver scelto una comunicazione ufficiale affidata all’Ansa. Poche parole ma chiare e concise. Tutto fa pensare che i due non vogliano intraprendere battaglie legali, al contrario del Pupone e Ilary, che invece continuano a essere protagonisti del gossip italiano da mesi.

Inizialmente però, anche Totti e Ilary non avrebbero dovuto procedere per vie legali, nessuno avrebbe mai immaginato un tale epilogo per i due. Per avere qualche informazione in più sui motivi che hanno portato Marcuzzi e Calabresi a lasciarsi forse bisognerà attendere un po’.

Marcuzzi e Calabresi: il matrimonio nel 2014

Marcuzzi e Calabresi si sono sposati a dicembre 2014, e il messaggio che l’imprenditrice pubblicò sui social lasciò tutti sconvolti: “Pinelle e Pinelli…Scusate se oggi non vi aggiorno con un nuovo look, un consiglio beauty o con un viaggio interessante, ma avevo una cosa mooooolto importante da fare! Oggi, 1° dicembre alle ore 12.30, io e Paolo ci siamo sposati e, sono pazza di gioia!”.