Totti-Blasi, parola agli avvocati per la separazione: guerra in vista per i primi di settembre

A settembre tutti i nodi dell’estate vengono al pettine. E settembre è ormai alle porte. Uno dei nodi è proprio l’incontro decisivo tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con i rispettivi legali, che sono Alessandro Simeone, che ha già assistito Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, per la conduttrice tv e Antonio Conte, che segue già l’As Roma, Daniele De Rossi e Nicolò Zanilo per l’ex capitano.

Totti e Ilary in attesa dell’incontro decisivo

Ancora qualche giorno, e la coppia dovrà chiudere i bagagli e rientrare nelle questioni burocratiche – Ilary è in Croazia, Totti ancora a Sabaudia. I due, poi, faranno a turno nella maxi-villa dell’Eur (valore stimato: 10 milioni) per crescere i tre figli Cristian, Chanel e Isabel che non si sposteranno dalla casa dove vivono senza indugi.

Un patrimonio da spartire

Tuttavia, mentre i figli continuano la loro vita, una questione importante si affaccia: a chi resterà la proprietà della villa? Al momento, non è dato saperlo. La coppia più famosa di sempre, a conti fatti, docrà spartirsi un impero composto da appartamenti, azioni e quote di società in business trasversali, dall’intrattenimento all’immobiliare, villa di Sabaudia inclusa.

Come andrà a finire?

Ora, sono banalmente due le opzioni: se la coppia troverà un accordo sin da subito, allora pace fatta. Altrimenti, come del resto è prevedibile, si rischia di approdare in Tribunale e a quel punto la questione potrebbe durare a lungo, anche fino a tre anni.

Intanto, però, settembre sta bussando ma ancora non è entrato e i due si godono rispettivamente le loro vacanze: lui, a Sabaudia, incontra spesso anche la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Lei, invece, dopo Tanzania, Sabaudia, Cortina, arriva fino in Croazia in barca. Ma il ritorno è imminente, come andrà a finire?