Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti? L’ultimo gossip

Prima la smentita nei salotti televisivi, poi la notizia arrivata poche settimane fa che nessuno si aspettava: Francesco Totti, l’ottavo re di Roma ed ex capitano dei giallorossi, e la sua (ormai ex) Ilary Blasi, si sono lasciati. Dopo ben 20 anni d’amore e tre splendidi figli, quel matrimonio da sogno è giunto al capolinea e da quel momento, da quei comunicati per annunciare la fine della relazione, il gossip sta impazzendo. Mentre Ilary Blasi si è concessa le vacanze in totale relax, prima in Tanzania, poi a Sabaudia e ora sulle Dolomiti, Francesco Totti sembra essere sereno al fianco della sua nuova fiamma, la bionda Noemi Bocchi. E l’ultima indiscrezione, in ordine di tempo, è proprio su di lei: la donna, infatti, sarebbe incinta.

La gravidanza di Noemi Bocchi

Secondo il gossip, lanciato dal Corriere della Sera, Noemi Bocchi sarebbe incinta. E starebbe aspettando un figlio da Francesco Totti. Il quotidiano parla dell’ultimo “gossip apocrifo che agita la Capitale, secondo cui Noemi bocchi sarebbe in dolce attesa, nonostante nelle foto su Chi mostrino una pancia che più piatta non si può”. Sarà davvero così?

Al momento, non c’è nessuna conferma. E, quindi, non ci resta che aspettare.

Quando usciranno allo scoperto

Secondo Il Messaggero, Totti e Noemi Bocchi avrebbero messo a punto un patto, che prevede di tenere in segreto la storia d’amore fino a quando le pratiche della separazione non saranno concluse. Quindi, almeno per il momento, nessuna uscita ufficiale. Ma la loro storia sembra continuare!