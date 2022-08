Francesco Totti e Noemi Bocchi ‘paparazzati’ insieme in aeroporto: la foto

Niente più dubbi sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Esce la prima foto ufficiale che li mostrerebbe insieme in aeroporto.

Totti e Noemi in aeroporto insieme a Gennaio

Emergono retroscena sulla frequentazione tra l’ex calciatore e la nuova compagna, la flower designer Noemi Bocchi. Il giornale Leggo ha pubblicato una vecchia foto dell’ex di Ilary Blasi all’aeroporto che risalirebbe allo scorso gennaio. Nello scatto si vede Totti in compagnia di una donna e altre due persone. La donna in questione sembra essere proprio la Bocchi.

Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi escono allo scoperto: il Capitano fotografato all’uscita dal suo appartamento

Totti e Noemi Bocchi: è ufficiale?

Ormai gli indizi sono molti, ma la relazione tra i due non è ancora stata ufficializzata dalle due parti. Secondo Il Messaggero, la coppia avrebbe deciso di tenere in segreto la loro relazione fino ad una data precisa. Totti e la Bocchi sono stati visti insieme anche sul litorale romano, mentre erano in vacanza, ma la frequentazione potrebbe non essere “ufficializzata” fino a che l’ex Capitano non concluderà le pratiche di divorzio con Ilary Blasi.

Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi, pochi giorni ed è già convivenza: il patto con Ilary e i figli

Inoltre, al momento Totti sta soggiornando a Sabaudia, nella villa lasciata libera da Ilary Blasi, mentre Noemi avrebbe rinunciato alle vacanze in Sardegna per prendere in affitto un appartamento in quelle zone.