Totti e Noemi Bocchi escono allo scoperto: il Capitano fotografato all’uscita dal suo appartamento

Francesco Totti e Noemi Bocchi escono quasi allo scoperto, senza remore, dopo giorni di attesa inflessibile di fans e paparazzi appostati nei pressi delle loro abitazioni. Proprio giovedì scorso, come raccontano le fotografie pubblicate sul settimanale “Chi”, l’ex capitano giallorosso è entrato nel palazzo della 34enne, a Roma nord.

Totti esce allo scoperto con la Bocchi

Un’intera notte trascorsa da lei, con lei. Poi, la mattina seguente è uscito di casa con il casco integrale e si è allontanato di fretta con il suo scooter. Niente fughe sulle macchine degli amici, insomma, come era successo mesi fa, pochi giorni prima dell’annuncio della separazione. La loro storia è ormai di dominio pubblico, per questo il Pupone va e viene senza remore o preoccupazione alcuna dalla casa di Bocchi.

L’estate degli ex

Stando al corso della sua estate, si trattava probabilmente di un ultimo saluto prima dell’arrivo a Sabaudia. Di fatto, Totti ha dato il cambio ad Ilary nella loro casa: la Blasi si era stabilizzata lì per rilassarsi dopo il viaggio in Tanzania con la famiglia, fuggendo nella sua dimora in provincia di Latina con le figlie.

Ora che il cambio è dato, toccherà a Totti stare con Chanel e Isabel e con Cristian, quando anche lui ritornerà dagli allenamenti. Ad ogni modo, stando alle indiscrezioni, Totti e Bocchi non saranno poi così lontani. Lei, infatti, sarebbe in procinto di andare a trascorrere qualche giorno al Circeo secondo le indagini dei paparazzi.

Le questioni ”legali”

Nel frattempo, però, incalzano anche le questioni ”interne”, e tra poche settimane i legali di Blasi e Totti dovranno concludere i lavori. La conduttrice e l’ex calciatore devono spartirsi un impero di immobili, azioni e società in settori trasversali, oltre che il tempo con i loro figli. In ballo, per ora, ci sono la villa di Sabaudia e quella dell’Eur. In più Ilary vorrebbe un appartamento a Milano e avrebbe già adocchiato un immobile nel Bosco verticale.