Ilary Blasi parla in tv dopo il divorzio con Totti: ecco quando e a chi rilascerà l’intervista esclusiva

Prima le indiscrezioni, quella crisi smentita anche nei salotti televisivi e sui social. E poi, la notizia che nessuno si aspettava, quella che vede protagonisti l’ottavo re di Roma, Francesco Totti, e la sua, ormai ex moglie, Ilary Blasi. I due, infatti, hanno deciso di separarsi e da settimane sono su tutti i giornali: lei prima in vacanza in Tanzania, poi a Sabaudia, lui paparazzato sotto casa della nuova fiamma Noemi Bocchi. E ora c’è chi sta facendo di tutto per corteggiare la Blasi, che recentemente abbiamo visto al timone dell’Isola dei Famosi, perché avere una sua intervista potrebbe far invidia. E la caccia all’esclusiva è partita.

A chi Ilary Blasi rilascerà l’intervista?

Come riporta Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino, sarebbero diversi i programmi tv che stanno ‘corteggiando’ Ilary Blasi. “La rivedremo forse a Belve a farsi sbranare da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”. D’altra parte, la conduttrice ad aprile scorso si era lasciata andare e aveva rassicurato tutti: tra lei e Totti non c’era neppure l’ombra della crisi. Ma a distanza di qualche mese qualcosa è cambiato e ora l’amore è giunto davvero al capolinea.

Lei da poco ha lasciato la casa di Sabaudia e si sta godendo la prima estate da single dopo 20 anni. Poi, forse, a settembre la rivedremo in televisione. Con una certezza: il matrimonio è finito, i due hanno deciso di percorrere strade diverse, ma al centro delle loro vite restano i tre meravigliosi figli. Poi c’è chi, inguaribile romantico, spera in un ritorno di fiamma, ma al momento il gelo sembra prevalere su tutto!