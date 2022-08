Ilary-Totti, parlano gli amici della conduttrice: “Non è una donna inconsolabile tradita dal marito”

Continua il “Caso Ilary-Totti“. La separazione della coppia inevitabilmente, ha aperto diversi rumors e in tanti hanno dichiarato qualche retroscena della coppia che fino a poco tempo fa era la più amata da tutto il Paese.

La reazione di Ilary

Da quando i due hanno ufficializzato la loro separazione, Ilary ha deciso di partire e andare in vacanza con i suoi figli Per alcuni il suo modo di reagire alla separazione “è strano”, (come se poi, ce ne fosse uno giusto). “Strano” perché la conduttrice “non si piange addosso e continua a mettere foto del suo lato B nelle storie”.

Partendo dal fatto che ognuno è libero di reagire ai propri malumori come vuole, Ilary ha da sempre dimostrato una grande forza nei momenti più o meno belli della sua vita. Queste ultime indiscrezioni del web hanno fatto non poco scalpore e proprio per questo gli amici di Ilary hanno voluto dire la loro.

Cos’hanno detto gli amici di Ilary

In un’intervista al settimanale DiPIù, fonti vicine alla conduttrice hanno dichiarato:

“Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero. Credo che lei abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana“.