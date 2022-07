Noemi Bocchi: prima di Totti il flirt con un tronista di Uomini e Donne

Prima è stata paparazzata a febbraio scorso sugli spalti vicino a Francesco Totti, poi dopo la notizia della fine del matrimonio il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti che non lasciano spazio a dubbi. Ilary Blasi in Tanzania da sola con i figli, l’ex capitano della Roma sotto casa di quella che sarebbe la sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi. Che non è certo un volto così ‘sconosciuto’. La ragazza, che è nata e vive a Roma, in passato ha avuto una storia con Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è Posta per Te.

Noemi Bocchi e Gianfranco Apicerni

È stato proprio l’ex tronista, Gianfranco Apicerni, a raccontarsi e a parlare della sua vecchia storia d’amore con Noemi Bocchi a DiPiùTv. E ha spiegato che il loro è stato un ‘amore giovanile, che ricorda con piacere perché coinciso con uno dei periodo più belli’. La loro storia è nata all’epoca del reality Campioni il sogno, nel 2004, quando il ragazzo giocava nella squadra del Cervia. Lì ha conosciuto Noemi Bocchi e il loro amore è durato ben 2 anni.

Poi, dopo la fine, la donna ha conosciuto e sposato Mario Caucci, patron del Tivoli, dal quale ha avuto due figli. Ora, invece, sembrerebbe essere felice al fianco di Totti, nonostante non ci sia ancora stata nessuna comunicazione ufficiale. Se non quella del matrimonio, giunto al capolinea, tra l’ottavo re di Roma e la sua Ilary Blasi!