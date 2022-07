Totti e Noemi Bocchi: spuntano le foto insieme

Non si fa altro da giorni di parlare del matrimonio giunto al capolinea tra l’ottavo re di Roma, Francesco Totti, e la showgirl Ilary Blasi. Dopo le iniziali voci e le smentite, i due con comunicati separati hanno annunciato la fine della storia d’amore, quella durata 20 anni e che ha fatto sognare tutti. E mentre Ilary è volata in Tanzania con i tre figli, Totti deve fare i conti con i rumors e le foto che lo vedono al fianco di un’altra donna. Lei è Noemi Bocchi, romana, già finita nel ‘mirino’ dei paparazzi a febbraio. E ora di nuovo sulle pagine del settimanale Chi, che in anteprima ha lanciato il ‘gossip’.

Le foto di Totti e Noemi Bocchi sul settimanale Chi

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, l’ex capitano della Roma era a casa della ‘misteriosa’ Noemi Bocchi pochi giorni prima dell’annuncio della separazione con Ilary Blasi. Le foto, che sono sul giornale da oggi in edicola, mostrano Totti a casa di Noemi, proprio loro due che diversi mesi fa erano stati già paparazzati. Prima allo stadio, sugli spalti, poi più volte al ristorante a Santa Severa, a Monte Carlo e a Tirana.

Ilary Blasi da chi ha ricevuto i ‘messaggi’?

Secondo il settimanale Chi, che vede al ‘timone’ Alfonso Signorini, i primi litigi in casa ‘Totti-Blasi’ sarebbero nati quando l’ex capitano della Roma avrebbe letto dei messaggi sul telefono della moglie. Di chi erano? Si parla di un ‘aitante giovane’. Ma ora tutto resta avvolto nel mistero. Con la certezza che il matrimonio è davvero finito e che tra i due sicuramente resterà del bene. E il rispetto per gli anni trascorsi insieme e per la famiglia che hanno creato.