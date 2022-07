Totti-Blasy, la favola è finita. Ilary: ‘Rispettate la mia famiglia’

Nessun comunicato congiunto da parte di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma solo una scarna comunicazione fatta dalla show girl all’Ansa, in cui dichiara che, dopo 20 anni passati insieme, la bella favola è finita.

Tre splendidi figli non sono bastati a cementare il “per sempre”. E nemmeno le ormai mitiche parole “Sei unica”. La storia che tutti gli italiani pensavano potesse non finire mai questa sera ha invece una fine ufficiale. Quella della coppia che tutti amavano.

Ilary Blasi ha fatto sapere all’agenzia di stampa, attraverso una nota diffusa dal suo agente, che non ci saranno altre dichiarazioni ufficiali e che la separazione sarà un fatto privato. Come è giusto che sia. Ci sono figli di mezzo, minorenni.

E una storia comunque bellissima da ricordare, che ha fatto sognare e credere nell’amore milioni di italiani.

Sogno infranto per milioni di italiani

Sul web si rincorrono i post. “La mia vita è una menzogna. L’amore non esiste”, scrive un utente. E Michi rincara con il titolo del film di Francesco Totti. “Speravo de morì prima”. Gli hashtag Totti e Ilary sono i più ricercati. E tutti hanno un pensiero per questo amore finito, a cui nessuno vuole in fondo credere. “Maria De Filippi, ci resti solo tu”, si appella un internauta.

“Ma vuoi dirmi come questo può finire? Non me lo so spiegare. Io non me lo so spiegare”, scrive ancora Caroletta. E Fed rincara. “È finita davvero, raga, non c’è più nessuna certezza su questa terra, ormai. L’apocalisse è sempre più vicina e un intero paese è così ora”, poi mostra l’immagine di persone che piangono disperate.

Gli appelli

E c’è chi lancia appelli. “Francesco, Ilary, ripensateci, possiamo superare un’altra crisi di governo, ma non la vostra separazione”. “Se Totti e Ilary si separano come faccio a credere nell’amore? Ripensateci…”. E ancora: “Per me rimarranno sempre quelli che ci hanno fatto sognare e credere nell’amore”, “I nostri genitori hanno avuto come trauma il divorzio di Al Bano e Romina, noi avremo quello del re e della regina di Roma, Totti e Ilary”.

Simbolo dell’amore pulito, della famiglia perfetta

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno incarnato il simbolo della famiglia perfetta: giovani, belli, di successo, simpatici. E alla mano, per niente spocchiosi, sempre pronti alla battuta. Innamoratissimi, con tre splendidi figli. Tutti si immedesimavano con loro o comunque sognavano con loro. Ed erano felici del loro successo. Si immaginava una fiction stile Raimondo e Sandra. E invece c’è stato un finale inaspettato, che nessuno avrebbe voluto leggere. Ma la vita non è una commedia da vedere in tv…

Le parole di Totti

Anche il Capitano, ha poi aggiunto un commento attraverso una nota ufficiale diffusa sempre l’Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”. Totti è meno conciso di Ilary, ma chiede anche lui il rispetto della privacy. “Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.