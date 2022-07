Ilary Blasi ha un nuovo fidanzato? La rottura con Totti e i rumors su Luca Marinelli

Prima la smentita, anche in televisione, poi ieri, a distanza di mesi, la notizia che nessuno si aspettava: il matrimonio da sogno tra Francesco Totti, l’ottavo re di Roma, e la showgirl Ilary Blasi, è terminato. Vent’anni d’amore, tre splendidi figli, un rapporto che ha fatto sognare. E che ora, stando ai comunicati diffusi da entrambi, sembra essere giunto davvero al capolinea. C’è chi parla di tradimenti, di messaggi scoperti sul telefono, di due nuovi fidanzati. Per Totti il nome è quello di Noemi Bocchi, per l’ex moglie si vocifera che il compagno sia l’attore Luca Marinelli: sarà davvero così?

Luca Marinelli è il nuovo fidanzato di Ilary Blasi?

Prima la rottura della storia d’amore, poi le indiscrezioni che oggi, dopo l’annuncio choc, continuano a circolare come se non ci fosse una fine. A differenza del matrimonio tra i due che, invece, una fine l’ha avuta. Era stato il Corriere della Sera, qualche mese fa, a lanciare la ‘bomba’ e a dire che il presunto nuovo partner della Blasi fosse l’attore Luca Marinelli, quello che ha recitato in Jeeg Robot e Diabolik. Eppure, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ai microfoni di Verissimo aveva smentito tutto.

Ilary Blasi, intervistata da Silvia Toffanin, aveva negato: ‘Quando si dà un nome e un cognome bisogna essere certi. L’accanimento mediatico però è durato solo tre giorni, poi la cosa si è affievolita. Hanno dato due persone vicine a me, fra cui Luca Marinelli, che io non conosco’. Ma la stessa aveva anche smentito la crisi del suo matrimonio, quindi oggi i dubbi su quelle dichiarazioni restano, nonostante non ci sia nessuna conferma. E le voci siano molte.

Cosa sappiamo su di lui…

Non abbiamo nessuna certezza, non sappiamo se effettivamente Ilary Blasi sia fidanzata e se il nuovo partner sia Luca Marinelli. Su di lui, però, sappiamo che è nato a Roma nel 1984 e che nel 2010 ha ottenuto enorme successo perché ha interpretato il protagonista maschile de ‘La solitudine dei numeri primi’. Ha ottenuto molti riconoscimenti: ha vinto un David di Donatello, due premi al Festival di Venezia e due Nastri d’argento.