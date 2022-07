Noemi Bocchi: chi è, età, Instagram e vita privata della presunta nuova fidanzata di Francesco Totti

Era febbraio scorso quando sui giornali, sui social, ma anche nei bar di quartiere non si faceva altro che parlare della storia d’amore, che sembrava naufragata, tra Francesco Totti, l’ottavo ‘Re’ di Roma, e sua moglie Ilary Blasi. Prima la “bomba” della separazione lanciata da Dagospia, poi i pettegolezzi su una presunta nuova fiamma del capitano, Noemi Bocchi. Fino a quando stanco forse della situazione, Totti aveva deciso di intervenire, di dire la sua su Instagram mettendo a tacere tutte le voci perché tra lui e la moglie non c’era nessuna crisi.

Eppure ieri, a distanza di mesi da quella smentita, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: il matrimonio tra Totti e Ilary Blasi è finito, dopo 20 anni d’amore e tre splendidi figli. I due, con dei comunicati separati, hanno chiesto di rispettare la privacy. Ma il sogno di quella storia meravigliosa è giunto al capolinea. E oggi non si fa altro che parlare di questo e di Noemi Bocchi, la presunta nuova fidanzata dell’ex calciatore.

Chi è Noemi Bocchi e il rapporto con Totti

Qualche mese fa Francesco Totti era stato paparazzato allo stadio, sugli spalti, con una donna ‘misteriosa’. Lei è Noemi Bocchi, classe 1988, romana. Sappiamo che ha una laurea in economica e che in passato ha sposato un noto imprenditore, un dirigente di una squadra laziale, il patron del Tivoli calcio Mario Caucci: dal loro amore sono nati due figli, uno di 8 e una di 10 anni. Il suo profilo Instagram, almeno per il momento, è in modalità ‘privata’ ed è difficile sbirciare qualcosa della sua vita, sapere altro su di lei.

Cosa sappiamo sulla storia

Stando al gossip la storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti è iniziata lo scorso autunno ed è rimasta segreta fino al 26 novembre scorso, quando lei non ci ha pensato due volte ed è corsa dal campione della Roma, che aveva avuto un incidente in macchina. Una semplice amica? O qualcosa di più? Francesco Totti e Ilary Blasi hanno sempre smentito, tra storie Instagram e interviste in tv, ma ieri è arrivata la conferma: il loro matrimonio da sogno è finito. E quindi, a distanza di mesi sembra difficile pensare alla Bocchi solo come un’amica. Anzi, pare che Totti la notte prima dei comunicati, che hanno annunciato la separazione, abbia trascorso del tempo a casa di Noemi. E le immagini divulgate del settimanale Chi non lasciano spazio a dubbi!