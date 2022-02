Crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti: ecco chi è la sua nuova fiamma Noemi Bocchi

Nomei Bocchi: questo il nome dietro la crisi. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando un clamore incredibile tra i fan giallorossi e non solo: quello che sembrava l’intramontabile amore tra Ilary e Totti, in verità, ha delle crepe davvero grandi, che ora iniziano a far crollare tutto. La favola moderna della “letterina e il calciatore” che va avanti da 17 anni e che è stata coronata da 3 figli, forse, è giunta al capolinea. Chi è, dunque, il volto e il nome che silenzioso si cela dietro la crisi? Scopriamolo insieme.

Noemi Bocchi: chi è la donna dietro la crisi tra Totti e Ilary

Si chiama Noemi Bocchi e su di lei si sa ancora poco (tanto che, inizialmente, sembrerebbe essere stata scambiata con l’omonima cantante). Le informazioni che abbiamo mostrano la sua bellezza, una donna dai lineamenti stupendi e biondissima, amante del calcio e che era presente alla partita che ha visto la Roma contro il Genoa. Ma la situazione parrebbe che ha radici non certo recenti: pare infatti che la relazione clandestina vada avanti da alcuni mesi, nello specifico da ottobre. Le informazioni non ancora certe su di lei raccontano di una ragazza classe ’88, quindi di 33-34 anni, romana, laureata in economia e con la passione per il calcio e il pedel, altro sport amatissimo dal capitano giallorosso. Non solo: sembrerebbe che Noemi sia stata sposata con un imprenditore dirigente di una squadra laziale dilettantistica.