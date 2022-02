Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi, la coppia vicina alla separazione dopo 17 anni di matrimonio e tre figli

La coppia per antonomasia: longeva, duratura, granitica. Ed ora, sembra anch’essa destinata a sfaldarsi al tiepido sole di fine febbraio. Totti e Ilary hanno segnato una stagione lunghissima nel gossip italiano, spesso diventando vero e proprio simbolo di un amore Vip che ce l’ha fatta, nonostante il successo ed il chiacchiericcio. Tuttavia, nulla è per sempre. C’è, infatti, aria di crisi per l’ex capitano della Roma e la famosa conduttrice televisiva, stando ad una indiscrezione fatta trapelare di recente da Dagospia. Secondo tali voci, la coppia sarebbe in separazione dopo ben 17 anni di matrimonio e tre figli.

Totti e Ilary: crisi in vista?

Il presupposto per una ipotesi simile, proverrebbe direttamente dai social, o meglio, indirettamente. Dato che il pupone e la Blasi da molto (troppo) tempo non si vedono più insieme sui loro canali. E, in realtà, neppure al di fuori, nel mondo vero e proprio. Qualche giorno fa, poi, la bella Ilary è stata intravista in un noto ristorante della Capitale con il coreografo Luca Tommassini, il quale, tra le altre cose, di recente ha fatto un viaggio con lei in Lapponia. A ciò si aggiunge il silenzio sociale già nominato: lo scorso settembre, ad esempio, in occasione del compleanno di Totti per i 45 anni, nessun segnale da parte della moglie.

Le indiscrezioni dalla coppia

La ciliegina su questa torta amara, proviene poi da un’ulteriore indiscrezione, anch’essa fatta circolare da Dagospia qualche tempo fa. Pare, infatti, che durante una gita romantica a Castel Gandolfo, i due abbiano litigato in maniera abbastanza brusca. L’evento risalirebbe, in particolare, allo scorso 5 febbraio. Tuttavia, la stessa Ilary aveva commentato qualche tempo dopo che il silenzio stampa sui social non è il segnale di nulla in particolare e che, in questo mondo, basta davvero poco per far innalzare dei polveroni al vento. Quale sarà, dunque, la verità?