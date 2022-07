Totti-Blasi: Ilary torna per la prima volta a Sabaudia da sola: mistero sulla foto dei due cappuccini, nuova fiamma?

Totti e Ilary si sono definitivamente lasciati, ora c’è da smaltire tutta la burocrazia legale e la separazione dei beni. L’amore è finito, dopo diversi anni e nonostante la presenza dei figli. Una delle coppie più longeve dello spettacolo e della televisione si è frantumata sotto i colpi del tempo: l’amore è fatto di pazienza sì, ma può anche finire.

La fine dell’era Totti-Ilary

Di fatto, in molti sono coloro che hanno perso definitivamente la speranza dell’amore eterno e duratura: la coppia, oltre ad essere amata e stimata da tutti, a da sempre rappresentato la prova tangibile che l’amore esiste, e può anche durare per anni. Ma, ora, anche loro si sono separati.

Il ritorno a Sabaudia

Dalle ultime indiscrezioni, si intuisce che Ilary Blasi è tornata a Sabaudia, ed è la prima volta da quando si è separata da Francesco. La conduttrice tv, ieri, domenica 24 luglio, ha pubblicato su Instagram alcune storie che la ritraggono sulla spiaggia che per anni ha frequentato con Francesco Totti.

Lo scatto misterioso su Instagram

Negli scatti si riprende in costume, poi uno scatto delle onde e ancora quello della colazione: due cappuccini, che hanno scatenato la reazione della rete. “Di chi sarà il secondo?”, chiedono incuriositi i fan di tutta Italia.

Probabilmente di un’amica, di una delle due sorelle, di uno dei figli. “O forse di una nuova fiamma?” ipotizza qualche utente che non va per le lunghe. Il fatto di aver pubblicato la foto non è casuale, niente su Instagram lo è, soprattutto se si tratta di celebrità.

La villa in comune e le lotte legali

Blasi è tornata di recente da un viaggio in Tanzania coi figli e con la sorella Silvia. Una fuga pianificata per fuggire da Roma, dai ricordi, dal dolore di una rottura e dai paparazzi. Qualche giorno di stacco, e poi Sabaudia, dove la ex coppia ha una villa tuttora al centro del lavoro degli avvocati.

Probabile partenza per Milano

A chi andrà lo stabile fronte mare in provincia di Latina e a un’ora e mezza da Roma è tutta una questione da decidere ancora. Le operazioni degli avvocati che riguardano un impero di società, azioni e immobili con tutta probabilità riprenderanno ormai solamente a settembre.

Tra i tanti scenari, c’è l’ipotesi del trasferimento della conduttrice a Milano, in un appartamento di lusso nel complesso del Bosco Verticale, e qui potrebbe ricominciare la sua vita.