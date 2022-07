Ilary Blasi: Lenor cambia lo spot del detersivo dopo la separazione con Totti

Da giorni non si fa altro che parlare del matrimonio giunto al capolinea tra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e Ilary Blasi, la conduttrice che recentemente abbiamo visto al timone dell’Isola dei Famosi. E mentre lei ora è in Tanzania con i figli, lontano dai riflettori, pare che la ‘crisi’ abbia colpito anche il piccolo schermo. O meglio, lo spot pubblicitario della Lenor, che ha come testimonial dell’ammorbidente proprio la showgirl romana.

Perché Lenor ha cambiato lo spot con Ilary Blasi?

Stando a quanto scrive il sito Very Inutil People, pare che Lenor, noto marchio, abbia modificato lo spot pubblicitario per renderlo ‘aderente’ alle notizie di attualità. Quelle che, inevitabilmente, fanno riferimento alla fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nella pubblicità, che va in onda dal 2021, protagonista è Ilary, che in camera dice: ‘Lenor ammorbidente e perle insieme, un matrimonio perfetto’. Un matrimonio, il suo, che sembrava perfetto e che, invece, tra incredulità e dispiacere di tutti, è giunto al capolinea.

Da qui, quindi, la decisione di Lenor di modificare la parola ‘matrimonio’ con profumo. Perché una certezza purtroppo c’è: Ilary e Totti non sono più una coppia, ma saranno sempre uniti per il bene dei loro tre figli.