Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: stasera l’annuncio con un comunicato

“Stasera, alle 19:00, Francesco Totti e Ilary Blasi annunceranno la loro separazione con un comunicato”. Queste le indiscrezioni che stanno girando sul web da pochi minuti che sembrano essere ufficiali. La coppia che per 17 anni ha fatto innamorare tantissimi italiani, si starebbe dicendo addio. Vediamo cos’è successo.

Francesco Totti e Ilary Blasi divorzio

A dichiararlo Dagospia, “i due in modo consensuale comunicheranno al popolo italiano la decisioni di separarsi”. Già a Febbraio erano uscite le voci di un presunto allontanamento dei due e di un presunto tradimento del calciatore con Noemi Bocchi. Voci del tutto smentite dai diretti interessati. Per un attimo quindi, il ‘polverone mediatico’ sembrava essersi messo da parte ma ecco che, a distanza di non molto tempo, ritorna. E sembra che questa volta, sia quella quella definitiva. Ci riaggiorneremo alle 19:00!