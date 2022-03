Ilary Blasi torna a parlare della presunta crisi con Francesco Totti: ‘Si fida sempre delle persone sbagliate’

In una recente intervista Ilary Blasi è tornata a parlare della presunta e recente crisi con l’ex Capitano della As Roma Francesco Totti. Crisi che, come spiegato dalla coppia, non c’è mai stata benché ormai tutti dessero per scontato la fine del loro matrimonio. Adesso però la conduttrice è tornata a parlare di quanto accaduto.

“Mio marito tacciato di ingenuità”

La showgirl si è raccontata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano in una lunga intervista. «Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!”, ha dichiarato la Blasi che poi si libera di qualche sassolino: «Mi chiedo perché Francesco, così amato, ogni tanto venga dipinto da fijo de ‘na mign**ta, un traditore», ha aggiunto.

Dopodiché uno sfogo sul fatto che “su ogni cosa che dico si crea una notizia”, ‘fenomeno’ al quale però la Blasi non riesce a darsi una spiegazione fino in fondo. «Le ipotesi sono due: o non c’hanno un c***o da fare oppure è colpa mia che cado in certe situazioni e non me ne rendo conto», ha proseguito la conduttrice.

Ilary Blasi attacca Simona Ventura: «Come se stesse in casa con noi»

Ma nell’intervista vengono tirati fuori anche alcuni nomi. Sì perché sul presunto divorzio tra lei e Totti qualcuno si era spinto “in là”, forse troppo oltre visto come sono andate poi le cose. E una di queste è stata Simona Ventura che sui social aveva espresso solidarietà alla collega e al marito in merito a quanto stava accadendo. Ebbene ecco la frecciatina di Ilary Blasi: «Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh», ha spiegato.