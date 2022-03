Ilary Blasi racconta la presunta crisi con Totti: ‘Ecco perché non ho risposto subito’

Crisi Ilary Blasi – Totti: emerge finalmente tutta la verità. In quest’ultimo periodo il web è stato scosso dalla notizia di una crisi importante nella coppia d’oro Blasi-Totti. Non era la prima volta che emergeva un tale gossip, ma, questa volta, ha iniziato a circolare la foto di una presunta nuova fiamma dell’ex calciatore. Un’amante decisamente più giovane di lui e con la quale avrebbe condiviso molte passioni. Ma, finalmente, Ilary Blasi rompe il silenzio sulla situazione e parla di quello che è successo e, soprattutto, del perché è rimasta zitta fino a ora.

Crisi Ilary Blasi – Totti: ecco la verità

Già a Verissimo la bionda conduttrice dell’Isola dei Famosi aveva parlato della presunta crisi con suo marito, Francesco Totti. Recentemente è tornata di nuovo sul pezzo in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. La showgirl non appare affatto ben disposta nei rispetti di chi ha messo in giro questa voce, che si affretta a smentire. E anzi, rincara la dose affermando che “con Totti lo scoop è assicurato”. Insomma, il gossip sarebbe stato montato su argomentazioni senza fondamento e che la coppia avrebbe scoperto leggendo i giornali.

Lo sfogo di Ilary

“Ho letto e quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi. Francamente non abbiamo capito io e Francesco perché sono state scritte – ha così affermato Ilary – Anche in in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere. Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”.

“Tanto poi ricapita sempre”

“Come mai non ho risposto subito?Mica ogni volta possiamo fare le smentite, tanto poi ricapita sempre. Hanno ripreso cose che… per dirne una, spesso nelle interviste ho detto ‘non si sa mai, nella vita può succedere di tutto’. E allora? Prova qualcosa? – si è sfogata – “Come pure quando hanno scritto che non ero al compleanno di Francesco. La verità è che non avevo pubblicato la fotografia. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie. Se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, si vede. E poi che parlino di cose più importanti”.

Leggi anche: Fedez in ospedale, operato al San Raffaele di Milano: iniziato il percorso di cure