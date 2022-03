Fedez in ospedale, operato al San Raffaele di Milano: iniziato il percorso di cure

Fedez è in ospedale. Sono giorni importanti e delicati questi per il noto rapper milanese. È stato lui stesso infatti ad annunciare via social lo scorso 17 marzo di avere dei problemi di salute: ‘Mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna mi è stato trovato con un grande tempismo’ — ha spiegato commosso il cantante attraverso alcune storie postate sul proprio profilo Instagram.

Dopo alcuni giorni di silenzio, lo scorso 22 marzo Fedez è tornato sui social e sempre attraverso delle storie su Instagram ha rivolto dei sentiti ringraziamenti a tutte le persone che gli sono vicine in questo delicato momento. Una dedica particolare è stata rivolta a sua moglie, la nota imprenditrice e influencer, Chiara Ferragni e alle loro due stelle — come lui stesso li ha definiti — i figli Leone e Vittoria.

Fedez in ospedale: operato al San Raffaele di Milano

Nella serata di lunedì il cantante ha annunciato che quella di martedì sarebbe stata una ‘giornata importante’. Infatti proprio martedì il rapper è stato ricoverato e poi operato all’ospedale San Raffaele di Milano. Per via dell’intervento chirurgico, i prossimi giorni per il cantante saranno preziosi per la definizione del quadro clinico complessivo.

Per stabilire un preciso ed accurato percorso di cure, il cantante è ancora in attesa dell’esito di alcuni esami effettuati. Nel reparto dell’ospedale, sempre al suo fianco in questo momento così delicato per dargli tutto il sostegno e l’amore di cui ha bisogno c’è sempre sua moglie Chiara Ferragni.