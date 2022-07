Separazione Totti Blasi, Francesco si infuria e sbotta: ‘Presto vi dirò la verità’

L’ultimo articolo del settimanale Chi ha destato particolarmente l’attenzione di Francensco Totti, che di certo non l’ha presa benissimo. La rivista riporterebbe alcuni dettagli sulle “scappatelle” di Totti dalla Bocchi che avrebbero fatto infuriare il capitano.

Totti-Blasi: gossip alle stelle

Il romanzo rosa Blasi-Totti, da poco finito nonostante le grandi speranze del pubblico, si arricchisce di un nuovo capitolo tutto all’insegna del gossip più spinto. Di fatto, secondo ultime indiscrezioni, il Pupone sarebbe furioso per alcune notizie pubblicate dal settimanale Chi.

Totti avrebbe reagito ad un articolo che tirerebbe in ballo la figlia Isabel e alcuni dettagli sulla sua nuova relazione. Il settimanale di Signorini farebbe apparire il Pupone come un marito non proprio ideale, e questo avrebbe scatenato le ire funeste del Capitano. Ma scendiamo un po’ nel dettaglio.

Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi, pochi giorni ed è già convivenza: il patto con Ilary e i figli

Le voci sulla convivenza con Noemi Bocchi

Le voci che stanno circolando su di lui e Noemi Bocchi sono il centro fondamentale della questione. Se n’è fatto un gran parlare negli ultimi tempi, o meglio negli ultimi giorni. All’inizio i quotidiani parlavano di una convivenza lampo. L’auto del Pupone, una Lamborghini nera, era stata avvistata sotto casa della Bocchi.

La smentita e l’ira del Pupone