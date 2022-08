Ilary Blasi è fidanzata con Cristiano Iovino? L’ultimo gossip dopo la separazione da Totti

Sembra che non solo Totti stia iniziando un nuovo capitolo della sua vita ma anche la bella Ilary. Dopo le indiscrezioni riguardo il calciatore e Noemi Bocchi (che secondo alcuni è già incinta) l’attenzione è caduta inevitabilmente su di loro. Ma ora, dopo qualche silenzio, ecco che spunta un nome.. Cristiano Iovino, ex fiamma anche di Giulia De Lellis.

Nuovo flirt per Ilary Blasi

Prima era uscito il nome di Luca Martinelli (messaggi che avrebbe trovato Totti sul cellulare di lei), poi il nome di Antonino Spinalbese (ex di Belen) e anche di un personal trainter.. Poi, con la storia di Totti e Noemi l’attenzione mediatica si è spostata.. alcuni pensavano che fosse incinta ma in realtà tutto sarebbe partito da una visita che ha fatto lei in una clinica romana.

Ma sembra, invece, che Ilary avesse qualche flirt da tempo. Su The Pipol Gossip si può leggere: «Si chiama Cristiano Iovino ed è tra i pierre più noti della Capitale. Era amico di Francesco Totti e in questo ultimo mese pare che sia lui a consolare Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la. Iovino, in passato, ha avuto un flirt con l’ex tronista Sabrina Ghio e l’influencer Giulia De Lellis. È stato anche l’ex storico di Zoe Cristofoli, oggi compagna di Theo Hernandez giocatore del Milan»

Chissà quale sarà la verità… sicuramente prima o poi qualcosa verrà a galla.