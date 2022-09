Alessia Marcuzzi, il programma Boomerissima su Rai 2 slitta al 2023: le novità

L’approdo di Alessia Marcuzzi su Rai2 dovrà attendere. Nonostante l’annuncio ufficiale dato durante la presentazione ufficiale dei palinsesti, Boomerissima arriverà solo nel 2023.

Rinviato il programma della Marcuzzi

Il debutto del programma, che metterà a confronto la generazione degli adulti con quella dei millenials, era previsto per il prossimo martedì 22 novembre ma la Marcuzzi dovrà attendere almeno fino a gennaio 2023 per problemi legati allo studio e per il budget Rai. Un ritardo imprevisto per il programma e soprattutto per la conduttrice, che aveva annunciato di voler coinvolgere il figlio Tommaso Inzaghi.

Nonostante il rinvio al nuovo anno Boomerissima dovrebbe occupare comunque il prime time del martedì. Lo show della Marcuzzi era il programma di punta dell’autunno della nuova Rai2, che deve pure rinunciare alla novità Sing Sing Sing di Stefano De Martino.