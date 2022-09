Solo uno sguardo, stasera la serie tv su Canale 5: cast, trama e quante puntate sono

Tutto pronto per il debutto, su Canale 5, della miniserie inedita ‘Solo uno sguardo‘, che è un adattamento del bestseller di Harlan Coben, Just One Look. La fiction, prodotta in Francia, prenderà il via lunedì 5 settembre, ma terrà compagnia al pubblico anche mercoledì 7 con nuovi episodi.

Di cosa parla la fiction Solo uno sguardo

Protagonista del thriller è Eva Beaufils, la guardia dell’Ufficio forestale Nazionale, che conduce una vita tranquilla: è sposata, ha due figli. Ma quella vita tranquilla viene scombussolata quando una mattina Eva trova tra la posta la foto di un gruppo in cui riconosce il marito, più giovane. Lui, però, nega di essere il ragazzo della fotografia. Dopo aver portato i figli a un concerto, Bastien non fa ritorno a casa ed Eva, presa dal panico, contatta la polizia. Il mattino successivo l’impiegato di un hotel chiama la donna: i bambini sono stati lasciati solo, in una camera. Eva ha un solo obiettivo: trovare il marito.

Il cast completo

Nel cast del drama le attrice Virginie Ledoyen, orso d’argento come miglior attrice per il film Otto Donne, e Julie Gayet, che ha preso parte anche al film Quai D’Orsay.

Quanti episodi sono

Sono 6 gli episodi della serie tv Solo uno sguardo, ma in Italia la miniserie andrà in onda lunedì 5 e mercoledì 7 settembre, con tre puntate in ogni serata.