Francesco Oppini, chi è la nuova fidanzata Francesca: età, lavoro, Instagram, foto

Torna, dopo la lunga pausa estiva, l’immancabile e imperdibile appuntamento su Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone. Tra gli affetti stabili, in questa nuova edizione, anche Francesco Oppini, che ha ritrovato la serenità al fianco della nuova fidanzata Francesca.

Chi è Francesca Viverit

Dopo la lunga storia d’amore con Cristina, una ragazza di Bergamo, Francesco Oppini ha ritrovato la serenità. E ora sembrerebbe essere felice al fianco di Francesca Viverit, una giovane lontana dal mondo dello spettacolo. Di lei non si hanno molte informazioni, ma sappiamo, stando alla sua biografia su Instagram, che studia Scienze dei Servizi Giuridici all’Università Statale di Milano e abita a Basiglio, in provincia di Milano. In passato è stata una nuotatrice a livello agonistico.

Le prime foto insieme

Le feste in piscina insieme, il video mentre camminano mano nella mano. Fino all’ultima foto che non lascia spazio a dubbi: Francesco Oppini e la nuova fiamma in vacanza in montagna. Insomma, la storia con Cristina ormai fa parte del passato e il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è pronto a buttarsi a capofitto in un’altra relazione!