Carlo Conti, chi è la moglie Francesca Vaccaro: età, dove è nata, Instagram, lavoro, figlio

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il noto conduttore Carlo Conti, che questa sera ritornerà in prima serata su Rai 1 con il nuovo talent ‘The Band’. Il presentatore si racconterà, a cuore aperto, dalla carriera al grande amore per sua moglie, Francesca.

Come si sono conosciuti Carlo Conti e sua moglie Francesca

Francesca Vaccaro, classe 1972 (non sappiamo con esattezza il giorno e il mese di nascita), è conosciuta per essere la moglie del noto conduttore Carlo Conti. I due si sono incontrati nel corso della trasmissione Domenica In nel 2010: è stato un colpo di fulmine, da quel momento non si sono più separati e hanno deciso di convolare a nozze.

Il matrimonio e la nascita di Matteo

Francesca Vaccaro e Carlo Conti si sono conosciuti nel 2010, poi due anni dopo sono convolati a nozze sulle colline fiorentine. Il loro testimone di nozze è stato l’attore e regista Leonardo Pieraccioni, da sempre amico di Carlo Conti. Dal loro grande amore è nato Matteo, nel 2014.

La carriera da costumista e il lavoro ‘dietro le quinte’

Francesca Vaccaro, da sempre appassionata di moda, è una costumista e ha esordito in questo mondo quando ha assunto il ruolo di direttrice creativa del brand Coutu nel 2016.Ma non solo. Ha lavorato, sempre dietro le quinte, per Domenica In e proprio nel corso della trasmissione ha incontrato e si è innamorata di Carlo Conti, oggi compagno di vita.

Instagram di Francesca Vaccaro

Francesca ha un profilo Instagram e con l’account @francescavaccaro27 vanta oltre 27 mila followers.