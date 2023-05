Quando finiscono Domenica In e Da Noi a ruota libera? Data ultima puntata

L’estate si avvicina e i programmi televisivi sono agli sgoccioli. Alcuni sono già terminati, altri invece continueranno a tenere compagnia al pubblico da casa ancora per qualche settimana. In particolare, i telespettatori di Rai 1 fino al mese di giugno potranno continuare a seguire i loro format televisivi preferiti, dopodiché si entrerà nel vivo del palinsesto estivo. Eccezion fatta per de Il Paradiso delle Signore, la cui stagione è terminata il 5 maggio scorso, sono numerosi i programmi che chiuderanno i battenti a giugno. Di seguito le ultime puntate di ogni trasmissione.

Le ultime puntate dei programmi televisivi in vista dell’estate

Iniziamo subito col dire che Unomattina e Storie Italiane saluteranno il proprio pubblico venerdì 16 giugno, quando anche la trasmissione È Sempre Mezzogiorno condotta da Antonella Clerici chiuderà i battenti. Andranno avanti fino alla fine del mese i due contenitori pomeridiani Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e la Vita in Diretta di Matano. Invece, nella fascia preserale il quiz game l’Eredità si concluderà domenica 18 giugno – tornando direttamente a gennaio del 2024 – mentre in access il programma Affari Tuoi chiuderà sabato 3 giugno e la mini striscia Cinque Minuti il 23 giugno.

Domenica In e Da Noi…A ruota libera (ma non solo)

Passiamo adesso al weekend e precisamente a domenica 11 giugno, quando le trasmissioni Domenica In condotta da Mara Venier e Da Noi…A Ruota Libera di Francesca Fialdini saluteranno i propri telespettatori. Ancora, l’ultima puntata del programma Italia Si è invece prevista per sabato 17 giugno, data in cui chiuderà i battenti anche Buongiorno Benessere. Unomattina in Famiglia e Linea Verde saluteranno i telespettatori il giorno dopo, ovvero il 18 giugno mentre andrà avanti fino al primo luglio l’appuntamento del sabato con Linea Verde Life e fino al prossimo 23 luglio quello domenicale con Paesi che Vai.