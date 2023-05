Il Paradiso delle Signore 8, quando torna su Rai 1? Data di uscita, trama e anticipazioni

Il Paradiso delle Signore, arrivato alla sua ottava stagione, tornerà su Rai 1. Le veneri e gli imprenditori della nota serie televisiva, almeno in questo periodo, si prenderanno una breve vacanza. Tempo per gli autori di riformulare le storie, creare nuovi intrecci e magari pensare a nuovi personaggi da far esordire nella prossima stagione del programma. Ma torneranno, come conferma anche viale Mazzini in merito, che vuole quanto prima la fiction a riempire i pomeriggi della Rete Ammiraglia.

Quando torna “Il Paradiso delle Signore 8”?

L’ottava stagione della serie televisiva, arrivata alla sesta in formato “daily”, sta già venendo pensata dagli autori, che cercano nuove storie da far svolgere nel magazzino milanese di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). I nuovi episodi dovrebbero essere registrati a breve, con le riprese previste tra la metà di maggio e la fine di giugno 2023. Sul cast della nuova stagione, gli autori e chi lavora nella serie televisiva tiene il massimo riserbo. Dovrebbero comunque essere confermati alcuni volti “pilastro” del programma, come per l’appunto Vittorio Conti, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), il commendator Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), l’intraprendente Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e il magazziniere Alfredo Perico (Gabriele Anagni).

Quando lo manderà in onda Rai 1?

La Rai punta a portarlo in onda, con le nuove puntate, per settembre 2023. Riempirà i pomeriggi autunnali “Il Paradiso delle Signore 8”, riaccogliendo magari quei tanti telespettatori che da poco saranno rientrati dalle vacanze estive. La fiction televisiva dovrebbe rimanere anche allo stesso orario di sempre, ovvero quello delle 16.05. Come sappiamo, la serie televisiva è un cavallo di battaglia di viale Mazzini, che in Italia ha riscontrato un grandissimo successo. Successo che potrebbe ripetersi, adesso, anche all’estero. La Rai ha infatti venduto i diritti anche alla televisione spagnola, che sogna di farla vedere e assaporare anche ai molteplici telespettatori iberici, promuovendo il prodotto televisivo italiano.