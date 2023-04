Il Paradiso delle Signore 7, la seguita soap in onda su Rai 1, sta per terminare ma gli affezionati telespettatori possono stare tranquilli in quanto le prime anticipazioni sul sequel delle vicenda sono già disponibili. A rivelare qualche dettaglio dei nuovi episodi dell’amatissima soap è l’ attore Roberto Farnesi che nella storia interpreta il commendatore Umberto Guarnieri. Quando inizieranno i nuovi episodi del Paradiso delle Signore 8 e come sarà composto il cast? Di seguito qualche dettaglio, attenzione agli spoiler.

Il Paradiso delle Signore 8: quando inizia, cast attori e anticipazioni

Come finisce il Paradiso delle Signore 7?

Il Paradiso delle Signore 7 sta per giungere al termine. La fine della seguita soap è, infatti, prevista per l’inizio del mese di maggio e precisamente, l’ultima puntata della storia che tiene incollati allo schermo diverse centinaia di telespettatori, dovrebbe essere trasmessa venerdì 5 maggio 2023. Stando alle anticipazioni, colpi di scena e sorprendenti rivelazioni non mancheranno, per un finale di stagione davvero emozionante! Nonostante le tante difficoltà, finalmente per Stefania e Marco sta per avvicinarsi il momento, tanto atteso e desiderato dell’unione ufficiale, quando i due diventeranno marito e moglie ma non solo. A fidanzarsi ufficialmente anche Ludovica e Ferdinando così come Flora e Umberto. All’orizzonte poi anche altri fiori di arancio come quelli per Irene e Alfredo o per Maria e Vito. Insomma, un finale di stagione davvero emozionante e romantico.

I nuovi episodi del Paradiso delle Signore 8

Se è vero che la settima stagione dell’amata soap sta per terminare è altrettanto veritiero che nuovi episodi sono pronti a prendere il via a partire da settembre. Confermata l’ottava edizione de Il Paradiso delle Signore, in essa saranno presenti molti personaggi dell’attuale anche se al momento non sono ancora trapelate indiscrezioni sulla trama. Stando a quanto rivelato nel corso di alcune interviste dall’attore Roberto Farnesi, ne il Paradiso delle Signore 8 potrebbe esserci il ritorno di un personaggio. La sua identità è al momento sconosciuta ma le ipotesi su chi possa essere non tardano ad arrivare. Si vocifera, tra le altre, il ritorno di Riccardo Guarnieri oppure quello di Marta.