Quando finisce Il Paradiso delle Signore 7? Data e trama ultima puntata

E così, ora, anche la settimana stagione di una delle fiction più amate di sempre sta per volgere al termine: parliamo de Il Paradiso delle Signore che, anche questa volta, è riuscito a coinvolgere il grande pubblico come dimostrano ampiamente gli ascolti tv e gli share, sui quali noi della redazione de Il Corriere della Città vi teniamo sempre aggiornati in tempo reale.

Il Paradiso delle Signore oggi 27 febbraio 2023 non va in onda? Cosa cambia su Rai 1

Il Paradiso delle Signore 7: quando finisce e le ultime anticipazioni

Dunque, anche la settima stagione dell’amata fiction Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine e, come ormai tutti sapranno, le puntate saranno sospese per tutto il periodo estivo. Inoltre, c’è una novità: quest’anno l’ultima puntata andrà in onda in anticipo rispetto alla solita tabella di marcia consueta. Ecco di seguito qualche dettaglio sulla programmazione.

Quando va in onda l’ultima puntata?

Diciamo una cosa sin da subito: non bisogna demordere o abbattersi per questa notizia, perché l’ottava stagione della fiction è già in realizzazione e la messa in onda tornerà puntuale il prossimo autunno. Dunque, ci vorrà solamente qualche mese di pazienza e, poi, non pensarci troppo, anche perché si sa, l’estate vola! Ma quante puntate mancano al finale di stagione? Anche questa domanda è abbastanza gettonata tra i nostri lettori. Cercheremo, allora, di rispondere a tutti i vostri dubbi in merito. Cominciamo dalla programmazione: quante puntate sono? Il numero di puntate della settima stagione de Il paradiso delle signore, attualmente in onda, è lo stesso delle precedenti stagioni: quindi parliamo di 160 puntate precise, tonde. Dopo essere andata in onda per tutto l’autunno e l’inverno, ora, è il momento di fare una pausa. Pausa che sembra essere imminente, e che infatti è prevista per i primi di maggio. Precisamente, l’ultima puntata è quella che andrà in onda venerdì 5 maggio 2023.

Anticipazioni finale di stagione

E, ora, qualche anticipazione sull’ultima puntata che andrà in onda: tantissimi colpi di scena e rivelazioni sorprendenti, come di solito accade nei finali di stagione. Mentre i fan non vedono l’ora di vedere Stefania e Marco diventare, finalmente, marito e moglie, la coppia ha dovuto affrontare diverse difficoltà durante queste ultime puntate. Forse c’è un principio di speranza. Ma anche Ludovica e Ferdinando hanno deciso di fidanzarsi ufficialmente, così come Flora e Umberto. Troveranno finalmente conforto nell’amore durevole?