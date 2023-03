Un passo dal cielo 7, anticipazioni prima puntata: trama episodi giovedì 30 marzo 2023

Prende il via la nuova stagione di una delle fiction più amate dal pubblico televisivo: da domani torna infatti in prima serata su Rai 1 Un passo dal cielo con la settima – imperdibile – stagione. Tante, tantissime le novità soprattutto nel cast considerando i nuovi volti che andranno ad affiancare gli attori storici della serie. Ad ogni modo, quando manca pochissimo ormai alla messa in onda del primo episodio di questo settimo capitolo vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni prima puntata Un Passo dal Cielo 7, trama episodi giovedì 30 marzo 2023

Cosa vedremo intanto nel primo appuntamento con Un Passo dal Cielo 7? Domani, giovedì 30 marzo 2023, saranno trasmessi i primi due episodi, o meglio la prima puntata suddivisa in due parti. L’episodio si intitola “L’uomo degli orsi” e andrà in onda a partire dalle 21.30 con il ‘primo tempo’. A seguire la seconda parte con inizio attorno alle 22.30. Ebbene, secondo le anticipazioni tornata a San Vito per scoprire la verità su Roberta, Manuela si trova coinvolta in un’indagine con Vincenzo. Qui conosce Nathan, uomo misterioso e selvaggio, e Paron, un temuto allevatore. A sconvolgere gli eventi ci sarà però un’aggressione a seguito della quale Manuela e Vincenzo scoprono che Adele aveva cercato di incastrare Paron. Carolina, nel frattempo, riflette sulla possibilità di diventare di nuovo mamma. Nathan entra nelle indagini.

Le novità della settima stagione della fiction con Enrico Iannello

Come detto questo settimo capitolo, come già successo per altre fiction Rai (pensiamo ad esempio a Che Dio ci Aiuti), vedrà diverse new entry nel cast. Tra questi troviamo Giorgio Marchesi (Luciano Paron), Leonardo Pazzagli (Gregorio Masiero), Daniele Liotti nelle vesti del tenebroso cowboy Nathan Sartor, Alessandro Bedetti (Mirko Sartor), Giulia Vecchio (Adele Sartor) e Davide Tucci (Hans Christian). Confermatissimi Enrico Ianniello (alias il commissario Nappi) e Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti). Con loro anche Giusy Buscemi (Manuela Nappi), Rocio Morales (Eva Fernandez) e Serena Iansiti nei panni di Carolina Volpi.