Un passo dal cielo 7, ecco quando inizia su Rai 1: data, cast, trama e anticipazioni. Sta per arrivare la settima stagione della nota serie televisiva, la fiction giallo/commedia che racconta le gesta del commissario Vincenzo Nappi. La nuova stagione arriverà anche quest’anno su Rai 1, a partire da giovedì 30 marzo 2023. Gli episodi andranno in onda ogni giovedì, per un totale di otto puntate. Infatti, la saga durerà fino alla fine di maggio.

Cosa sappiamo di “Un Passo dal Cielo 7”?

Anzitutto, come tutte le serie televisive Rai, anche questa verrà mandata in streaming anche su RaiPlay. Il commissario Nappi. per questa nuova stagione, dovrà confrontarsi con un punto di vista diverso. Infatti, dovrà confrontarsi con il punto di vista femminile della sorella Manuela. Tra i due, che condividono un rapporto familiare e anche lavorativo, potrebbero entrare altre nuove figure. Il primo è Nathan, soprannominato l’uomo degli orsi.

Poi c’è Gregorio Masiero, uno scultore solitario e con un passato molto traumatico. Infine ci sarà Luciano Paron, un allevatore locale che rappresenterà una minaccia per la natura incontaminata del luogo. Oltre alle indagini che Nappi dovrà portare avanti, ci sarà spazio anche per la parte legata alle vicende sentimentali e quelle familiari. Tra queste, molte vicende che riguarderanno Vincenzo e Carolina, che vivranno insieme ai loro rispettivi figli e si troveranno come vicino l’intramontabile Huber, ovvero il collega e amico del commissario.

La serie televisiva, come ben visibile, è sviluppata tra le splendide montagne del Cadore. In particolare, le scene sono girate a San Vito di Cadore, in Veneto. Qui, i protagonisti della serie televisiva passano gran parte delle loro giornate. Proprio da questi punti, i protagonisti ammirano i famosi cieli stellati, che tanto hanno riscosso successo durante le varie puntate della nota serie televisiva. Non rimane, quindi, che vedersi la settima stagione di “Un Passo dal Cielo”.