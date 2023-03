Che Dio ci Aiuti 8 si farà? Data di uscita e anticipazioni ottava stagione

Sembrava così lontana, ma la fine della settima stagione è quasi arrivata e il 16 marzo andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata di Che Dio ci Aiuti 7, la serie tv di successo interpretata per anni da Elena Sofia Ricci, nei panni di Suor Angela. Ora che il finale di stagione si avvicina, la domanda dei fan e dei telespettatori che seguono da tempo la fiction è solo una: l’ottava stagione si farà? Ecco cosa sappiamo e cosa succederà nell’ultima puntata.

Come finisce Che Dio ci Aiuti 7? Trama ultima puntata

Tutti i nodi, nell’ultima puntata del 16 marzo, verranno al pettine: Azzurra ora non ha più dubbi e ha capito che la mamma di Elia è Sara. Ma non solo. Proprio lei, interpretata da Francesca Chillemi, per la prima volta indosserà l’abito da suora e per l’occasione tornerà Elena Sofia Ricci, cioè Suor Angela. Come sempre, andranno in onda due episodi.

Il primo si intitola “Dire fare impicciare” mentre il secondo, a seguire, “La ricerca della felicità”. Secondo le anticipazioni Azzurra deve fare i conti con ciò che ha scoperto sul passato di Sara e lo condivide con Suor Teresa, che la frena sul fatto di rivelare la verità. Azzurra però non demorde e Suor Teresa chiama il Vescovo, facendogli presente la sua insubordinazione. Sara inoltre apprende la tragica notizia che riguarda Elia, nel frattempo Suor Teresa avverte i Servizi Sociali e condanna la scelta di Azzurra. La novizia, disperata, cerca conforto in Suor Angela e cerca la forza per perdonare e non giudicare Suor Teresa che, messa di fronte all’amore più puro, ha finalmente la possibilità di sanare il suo cuore ferito.

L’ottava stagione si farà

E se da una parte il 16 marzo finirà la settima stagione, dall’altra i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché l’ottava stagione della fiction di successo, da sempre record di ascolti, si farà. E a confermarlo è stato proprio Luca Bernabei di Lux Vide, casa di produzione della serie tv, che a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato: ‘Stiamo già parlando delle nuove stagione’. E non solo di Che Dio ci Aiuti, ma anche di Don Matteo e Un passo dal cielo. Contenti? Bisogna solo pazientare un po’ perché le riprese ancora devono iniziare e ci vorrà tempo prima che la fiction torni in onda.